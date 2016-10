JUHTKIRI: Rallile!

Täna algav Saaremaa ralli paneb südame kiiremini põksuma paljudel, vanusest ja soost hoolimata. Kui masin kurvist ikka suure hooga, külg ette kiskumas, kruusakivid lendamas, nähtavale ilmub, koonduvad kõigi raja ääres olijate pilgud ühte kohta. Tõsi, on ka neid, kes salamisi loodavad, et mõni auto ka veidi kraavi poole pööraks, see mõte aga ei tule pahatahtlikkusest, vaid janust veelgi suurema vaatemängu järele.

Mõneti heidab rallile varju sellega kaasnev alkoholitarbimine. Kangemast kraamist saadav soojatunne on aga vaid ajutine. Pigem võiks raja äärde termosega kaasa võtta mõnd kuuma jooki. Paraku võib ralli kaasa tuua mõningaid sekeldusi nende jaoks, kelle kodu kõrval rallirada kulgeb. Neile lohutuseks: õnneks rallikaid päris iga päev siin saarel ringi kihutamas ei näe.

Seega – kel vähegi võimalik, võtke rallist kõik, mis võtta annab. Saab see ju läbi sama kiiresti, kui algas, kirkaid mälestusi võib aga pakkuda pikkadeks aastateks.