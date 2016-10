LUGEJA KIRI: Ootame huvilisi koolitusele “Laps ja koer”

MTÜ Saarlaste Agilityklubi alustab sel sügisel uue ja Saaremaal esmakordse koolitusega “Laps ja koer”.

Koolituse eesmärk on õpetada lastele oma koertega ühise huvi leidmist. Treeningtundides tegeletakse erinevate koeraspordi aladega: sõnakuulelikkus, agility ja rallikuulekus, lisaks kuulub treeningprogrammi ka triki- ja koeratantsukoolitus.

Koolitus on mõeldud lastele alates 8. eluaastast. Osalevad koerad peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud ja sõbralikud. Pole oluline, kas tegemist on tõu- või tõuta koeraga, pea­asi, et laps soovib oma lemmikuga lõbusalt aega veeta. Treeningtunnid toimuvad kaks korda nädalas MTÜ Saarlaste Agilityklubi koolitusplatsil Kuressaares Kalevi 26. Ühe treeningtunni pikkus on 60 minutit. Treeninggruppi võetakse kuni neli koera.

“Lapse ja koera” treeninguid juhendab Saaremaa ainus sõnakuulelikkuse ja kutsikakoolitaja Monika Põld. Monika on ka Eesti kennelliidu (EKL) agility-koolitaja, sõnakuulelikkuse liikumisjuht ja Fédération Cynologique Internationale (FCI) agility-kohtunik.

Monika koolitab Saaremaal koeri aastast 2008. 2012. aastal sai temast EKL-i agility-koolitaja, 2013. a EKL-i sõnakuulelikkuse ja kutsikakoolitaja, 2014. a EKL-i agility-kohtunik ja 2016 FCI agility-kohtunik. Monika on aastaid töötanud erinevates Saaremaa koolides pedagoogina, seega ei ole talle võõras ka lastega tegelemine ja nende õpetamine. Mullu kevadest on Monika põhitöö koeraomanike koolitamine.

“Lapse ja koera” treeninggrupi infotund toimub teisipäeval, 18. oktoobril kell 16 Kuressaares Kalevi 26. Esimesel korral ei ole vaja koeri kaasa võtta. Võimalusel võiksid lastega aga kaasa tulla vanemad. Tutvustame erinevaid koera­spordialasid, millega tegelema hakkame, räägime natuke grupi plaanidest ja lepime kokku edasised treeninguajad.

Hanna Saar, MTÜ Saarlaste Agilityklubi