Pahapilli elanikud: vallavalitsus valetab

Mustjala valla Pahapilli küla elanikud on nördinud vallavalitsuse peale, kes maaomanikelt küsimata andis loa Saaremaa ralli kiiruskatse jaoks.

Sarapuu talu elanikud, Pahapilli külavanem Krista Saarna ja Tiit Vimberg said laupäevasest Saarte Häälest teede sulgemise kohta lugedes oma suureks üllatuseks teada, et läbi nende koduküla kulgeb kiiruskatse teelõigul Pahapilli–Varese–Välja tee.

“Kuna üks osa sellest teelõigust läbib ka minule kuuluvat kinnistut, mõjus ajaleheteade kiiruskatsest minu kinnistul šokina,” tõdes Saarna. “Vallavalitsus ega ka Saaremaa ralli korraldaja ei ole mind ega ka teisi külaelanikke ja vähemalt mitte kõiki teega piirnevate kinnistute omanikke sellest teavitanud.”

Sõidetakse üle?

Tegemist on küll avalikuks kasutamiseks antud teega, kuid kindlasti pole servituut seotud rallikatsete läbiviimisega sellel teel, lausus Krista Saarna. Saarna sõnul väitis vallavanem Kalle Kolter talle laupäeval, et kõigi külaelanike nõusolek on olemas. Kes need kõik on, Saarna teada ei saanud. Kolter teatanud talle vaid, et otsus on juba ammu tehtud ja ralli toimub.

“Kas tõesti peetakse meid kõigest mingiteks ääremaa elanikeks, kellest lihtsalt üle sõidetakse?” imestas enda ja vallavanema vestlusest Saarte Häälele rääkinud Saarna.

Kuna külavanem ei pidanud Kolteri vastuseid ammendavaks, saatis ta vallavanemale pühapäeval e-kirja, milles palus kiiret vastust küsimusele, kellelt teega piirnevatest kinnistuomanikest on saadud nõusolek rallikatse läbiviimiseks Pahapilli külateel.

Kirja lõpus teatas külavanem Kolterile, et fikseeris 2. oktoobril videofailina Pahapilli–Varese–Välja tee tegeliku seisukorra.

Saarna pöördus kirja teel ka ralli korraldajate poole. “Nemad vastasid, et on väga üllatunud – vald olevat andnud neile nõusoleku, kinnitades, et kohalikega on räägitud.”

Krista Saarna kinnitas, et ralli korraldajaile temal kui külavanemal midagi ette heita pole, küll aga vallavalitsusele: “See on vallavalitsuse poolt vääritu käitumine, lausa valetamine.”

Eile pärastlõunal käis Sarapuu talu aia tagusel teelõigul kiiruskatseks harjutamine. “Meie maja asub teest 11 meetri kaugusel, nii et tolmu ja tuule tõttu on praegu võimatu õues olla,” lausus Saarna. “Ka ei pääse me kodust liikuma, kui ralliautod teel sõidavad.”

Kui Saarte Hääl Kalle Kolterilt Saarna jutule kommentaari küsis, vastas puhkusel viibiv Kolter: “Oleme asjaga muidugi kursis ja tegeleme sellega – vastused on saadetud.”

Valla maakorraldaja Maret Pahapill kinnitas, et saatis Saarnale vastuse teisipäeval. Kirja leidis Saarna siiski alles eile ning oma vanalt meiliaadressilt, mida ta enam ei kasuta, mitte sellelt, mille oma kirjale vastust paludes spetsiaalselt välja tõi.

Maret Pahapilli kirjast Saarnale selgub, et ralli korraldajailt 29. veebruaril saabunud taotlus eelkooskõlastuse saamiseks saadeti kõigepealt maakomisjonile läbivaatamiseks ja arvamuse saamiseks, seejärel Mustjala vallavalitsusele istungil otsuse tegemiseks.

Luba “suurarendajalt”

Pahapilli andmeil andis Mustjala vallavalitsus kooskõlastuse ralli toimumiseks.

“Läbirääkimisi peeti Varese sadama suurarendaja Harry Raudverega, kes on andnud oma nõusoleku ralli läbiviimiseks Varese sadama teel,” kirjutas maakorraldaja. “Tegemist on Mustjala vallavolikogu poolt avalikuks kasutuseks antud teega.”

Maret Pahapilli sõnul seati kooskõlastuse andmisel tingimuseks, et pärast ralli toimumist korrastab rallimeeskond teed ja taastatakse teede rallieelne seisund.

“Taotluse kohaselt teatatakse teede sulgemisest täpsemalt Saare maakonna ajalehes vahetult enne ralli toimumist,” kirjutas maakorraldaja, lisades, et samuti paigaldatakse vastavad teated külaelanike informeerimiseks.