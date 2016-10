Ringsu kohvik ootab uut rentnikku

Saarte Liinid kuulutas välja Ruhnu Ringsu sadama kohvikuruumide rendikonkursi viieks hooajaks.

Kohvikupidamise periood on 2017. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2021 ehk siis kokku viis hooaega. Rendisumma alghind ilma käibemaksuta on 2600 eurot hooaja eest. Lisanduvad elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja muude teenuste kulud.

Tingimustesse on märgitud, et kohvik peab olema kindlasti iga päev avatud minimaalselt 15.05–31.08 ehk siis suveperioodil. Vajalikud on kõik toitlustustegevuseks vajalikud load ja litsentsid ning rentniku käsutuses on kohvikuruumid ja terrass.

Ringsu kohviku konkursiga tegelev Renno Tammleht Saarte Liinidest ütles, et eelmise rentniku leping lõppes ja selle automaatne pikendamine ei ole ette nähtud.

Pakkumiste tähtaeg on 28. oktoobril kell 14.