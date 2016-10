Saare kangeim ettevõte on Ouman Estonia

Kuressaares eile toimunud ettevõtluskonverentsil andis Saaremaa ettevõtjate liit koos Saaremaa arenduskeskusega üle tänavused ettevõtlusauhinnad. Tiitleid jagati juba seitsmendat korda.

Saare Kange tiitli saab traditsiooniliselt tubli ja stabiilne tegija. Saaremaa arenduskeskuse juhataja Piret Pihel tõi kangeimat välja kuulutades esile, et selles ettevõttes valmib aastas üle miljoni toote ja nende laos on üle 16 miljoni komponendi.

Ouman annab tööd 250 inimesele. “Loomulikult on tegu meie maakonna ühe suurima ettevõttega ja mitte ainult – Ouman Grupi suurim tootmisettevõte asub Kuressaares,” nentis Pihel. Kui veel mõned aastad tagasi projekteeriti ja disainiti tooted Soomes emaettevõttes, siis nüüd tehakse seda aina enam siin.

“See ettevõte on hea näide, kuidas Eestisse tuldi madalama taseme tootmiskulude pärast, ent nüüd ollakse väärtusahelas ülespoole liikudes silmitsi vajadusega tugevdada Kuressaares insener-tehnilist võimekust, st tarku töökohti saarlastele,” selgitas Pihel. Viimane asjaolu saigi määravaks, et Ouman Estonia Saare Kange tiitli vääriliseks tunnistati.

“Katsume olla kanged edasi,” kinnitas Ouman Estonia juhataja Erik Keerberg auhinda vastu võttes. “Arvan tegelikult, et kõik need ettevõtted, kes on viimase kriisiaja läbinud, on iganes kanged ettevõtted, kes on omajagu ka punninud ja staarstartinud.”

Nokkija ja Punnija

Saare Nokkija tiitel, mis antakse uudse lahenduse või innovatiivse ettevõtmise eest, läks aiamajade tootjale Novara OÜ-le. Umbes 16 aastat tagasi tõid omanikud ettevõtte mandrilt Saaremaale ja esialgu töötas seal vaid seitse inimest. Tootmises oli aga ainult kümmekond mudelit.

“Pärast 2007. aastal toimunud tulekahju võinuks sellele ettevõttele Saare Punnija tiitli anda, sest vaatamata raskustele on firmas tänaseks tööl 92 inimest ja toodangus üle 300 aiamaja,” märkis Pihel. Novara toodang läheb valdavalt ekspordiks.

Eelmisel aastal soetas firma kompuuterajuga puutööpingi. “Selle tootja toetab puutööpingi töökindlust pilve kaudu,” märkis Pihel. “Selliste tarkade lahendustega tuleb luua uusi nutikaid töökohti ja nende üle on meil põhjust rõõmustada.” Tänavu jõudis Novara ka Euroopa Gasellide TOP 5000 edetabelisse.

Läbi raskuste paremate tulemuste poole püüdleja ehk Saare Punnija tiitli andsid SEL ja SAK Prügimees OÜ-le. “Kes meist ei tahaks elada puhtas elukeskkonnas, kus hinnatakse säästlikkust ja klientide rahulolu?” küsis arenduskeskuse juht.

Hea teenuse nimel on selles firmas töötatud välja mitmed standardinõuded, mis toetavad keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi.

“Meie oma Saaremaa firma Prügimees on pidanud viimaste aastate jooksul kõvasti punnima, et konkurentsis vastu pidada, ja vastu on nad pidanud,” nentis Pihel.

Staarstartija ja Laada Lahe

Staariliku stardi on teinud Karmeli OÜ. Just neile kuulub Saare Staarstartija tiitel. Nende tudraõli ja toortatrajahu on kogunud palju populaarsust ja võitnud kasutajate südame.

“Auhinnakomisjonis räägiti, et restoranid kurdavad, et kliendid panevad tudraõlipudelid pihta. Ju see on siis hea kraam, et tasub sellises kõikvõimalikus ülepakkumis- ja tarbimisolukorras koguni näpata,” naljatas Pihel.

Parima laadaväljapaneku eest SaareMaaPäevadel tunnustati Laada Laheda tiitliga Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liitu. “Ma ei tea, kui paljud meist sel aastal koos lambaga koju läksid, aga lastel oli laadalõbu laialt,” selgitas Pihel. “Loodan, et järgmisel aastal on see eeskuju nakkav ja loomi on senisest veelgi enam.”

Auhindu andsid üle SEL-i juhatuse esimees Villu Vatsfeld ja nagu juba mainitud, SAK-i juhataja Piret Pihel.