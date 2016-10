Saare Leib vajab veel ühte tootmistöölist ja kondiitrit

Vanemad inimesed mäletavad, mil Kuressaare Leivakombinaadis küpsetatud Borodino leib ja Varmas pruulitud Saaremaa õlu aitasid saarlastel leida juurdepääsutee nii Tallinnas kui mujalgi defitsiitsele kaubale, fondidele, teatrietendustele, lennu- ja rongipiletitele.

Kuressaare Leivakombinaadist on saanud ammugi rikkaliku toodete sortimendiga OÜ Saare Leib. Enam kui 200 nimetusega toote hulgas on endiselt aukohal Borodino leib, mis eelmise sajandi lõpul valiti kahel aastal järjest (1998 ja 1999) saarlaste lemmikleivaks.

Aastakümnete pikkuse traditsiooniga OÜ Saare Leib on nüüdisajal üks paljudest Eesti pagari- ja kondiitritööstustest, mis üha tihenevas konkurentsis on oma koha leidnud. 42-liikmelises kollektiivis on aukartustäratava staažiga oma ala meistreid.

“Meil on inimesi, kes on töötanud oma erialal 30 aastat ja rohkem. Kaadri voolavusest me rääkida ei saa. Ometi vajame praegu juurde ühte tootmistöölist ja ka ühte kondiitrit,” andis ettevõtte juht Janar Vaima teada.

Leivategu on tähtis töö

Kuressaares Kalevi tänaval asuvatesse tootmisruumidesse kolis ettevõte 16 aastat tagasi. Avarad ruumid on sisustatud kõige vajalikuga, mida kvaliteetsete toodete tegemiseks vaja.

Teadagi on leib Eesti rahvakultuuris nii olulise tähtsusega, et seda sõna kasutatakse tänapäevalgi kogu toidu ja elatise kohta. Kui tähtis töö leivategu on, teavad kõik Saare Leiva töötajad.

Kui leivateost või kondiitriametist huvitatud inimesel puudub eelnev kogemus sellel erialal töötamiseks, siis ollakse valmis inimest õpetama, talle kõiki oskusi jagama. Kõige tähtsamaks peetakse seda, et inimene ise oleks tööst huvitatud ja suhtuks oma tegemistesse täie tõsidusega.

Võib-olla natuke ehmatav on see, et pagarid peavad graafiku alusel ka öises vahetuses tööl käima. Taignategijad alustavad juba kell 2 öösel, aga sellega harjub ära. „Töötingimused on meil head. Vahet pole, kas töötad päeval või öösel,“ nentis Vaima. „Kondiitrid töötavad ka kahes vahetuses, aga öösel nad tööl ei pea olema. Esimeses vahetuses algab nende tööpäev kell 8, teise vahetuse magusameistrid alustavad kell üks päeval.“

Veel toonitas ettevõtte juht, et eelneva kogemuseta inimese koolitamisele kulub vähemalt kaks kuud. Erialase ettevalmisuseta töötajale määratakse juhendaja, kes uustulnukale jagab nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi.

Firma annab töötajale tööriietuse. Pagari-ja kondiitritööstuses nõutakse töötajailt valge riietuse kandmist. “Siin on juba inimese enda valik, kas kanda kitlit või T-särki, heledat värvi pükse või põlle, “ selgitab juhatuse esimees.

Vaima sõnul tootmistööline midagi väga keerulist tegema ei pea. Tähtis on endale meelde jätta, millise temperatuuriga leibasid ja saiu küpsetama peab. Igal tootel on kindel retseptuur ja peab teadma sedagi, mis kraadi juures üht või teist toodet küpsetada. „Midagi ei tohi ära unustada. Kohusetundlik ja täpsust armastav inimene saab selle tööga igal juhul hakkama,” julgustas 11-aastase staažiga firmajuht.

Rääkides toodete tervislikkusest, toonitas Vaima, et kõik leivad valmistatakse naturaalse juuretisega. See tähendab, et juuretis ei sisalda lisaaineid. Seda suunda on Saare Leib aastakümneid suutnud au sees hoida ja tahab seda teha ka edaspidi.

Igal aastal Saare Leiva toodete sortiment rikastub. Tõsi küll, kuna nimistus on juba üle paarisaja toote, siis seda arvu ei tasu ka liiga suureks ajada. Vaima sõnul on igal tootel oma iga. Mõni püsib tootmises kauem, mõni vähem.

Tööd saavad ka mehed

Palgast rääkides tunnistas osaühingu juhatuse esimees, et see võiks küll suurem olla, aga praegune olukord turul lihtsalt ei võimalda. Aastatega on konkurents kasvanud ja igaüks võitleb oma koha eest. “Palk oleneb töötaja kvalifikatsioonist. Vastutusrikkama töö tegijal on ka töötasu suurem,” selgitas ettevõtte juht.

Kuigi enamik tootmistöölisi OÜ-s Saare Leib on naised, ei tähenda see, et mehed kollektiivis tööd ei leia. Andres Matt, kes meie külaskäigu ajal parajasti leibade teisaldamisega ametis oli, on firmas üks hinnatumaid töötajaid. Meeskondiitreidki on Eestimaal küll ja küll. Saare Leivas on aga selles ametis vaid naised.

Vaima sõnul ei oma see tähtsust, kas vabadele kohtadele kandideerijad on naised või mehed. Olulised on inimese isikuomadused, kohusetunne ja soov oma tööd hästi teha.

Tarbijad saavad Saare Leiva spetsialistidega otse suhelda laatadel ja suurtel müügipäevadel. Suve- ja sügislaadad on tänavu seljataga.

“Peagi on jõulud. Teeme juba ettevalmistusi, et jõulukaubaga välja tulla. Seal kohtume oma toodete tarbijatega taas silmast silma,” toonitas Saare Leiva juhatuse esimees.