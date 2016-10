Saaremaal müüakse vähemalt kuute mõisa

Kui üle Eesti on muinsuskaitseameti andmetel müügis umbes 50 mõisa, siis Saaremaalt on erinevatesse kinnisvaraportaalidesse üles riputatud vähemalt kuus müügikuulutust.

Kõige kallimalt müüakse Saaremaal praegu renoveerimist vajavat Eikla mõisa, hinnaks 500 000 eurot. Ühekorruseline peahoone pärineb 19. sajandi keskpaigast. Krundi suuruseks on 11 000 m². Enam-vähem samasse suurusjärku jääb ka Pidula mõisa hind – 450 000 eurot, krundi suuruseks120 000 m². Pelgalt piltide põhjal hinnates on odavama mõisa seisukord märgatavalt parem.

Ülejäänud müügis olevad Saaremaa mõisad on juba oluliselt odavamad. Muhu saarel asuva Tamse mõisa eest küsitakse 190 000 eurot. Krundil on kahekordne kivimaja, mis on ehitatud endise mõisa peahoone kohale. Müügikuulutuses seisab, et alumise korruse seintes võib leiduda algse mõisamaja fragmente. Orissaare vallas on müüki pandud Taaliku mõis 175 000 euroga. Ühekordne tahutud palkidest maja, mille rajamise ajalugu ulatub 16. sajandisse, on praegu eterniitkatusega. Veelgi odavama hinnaga on müügis Sikassaare mõisa peahoone ja Laugu mõis Leisis, mille eest küsitakse vastavalt 57 000 ja 45 000 eurot.

Hiljaaegu ostis OÜ Kingli Kinnisvara Oti mõisa 450 000 euroga. Viimati küsiti selle eest 760 000 eurot. Seega lasti hinda ligi poole võrra alla. Üle-eelmisel aastal müüs ettevõtja Toomas Leis Tõlluste mõisa 575 000 euroga. Ostuhinnaks jäi lõpuks 560 000 eurot, mõisa ostis kosmeetikafirma Natura Siberica.

“Pealtnägijas” ütles Eesti mõisate ühenduse asutajaliige Jaanus Kiili, et mõisaid osteti ja müüdi palju ka ajavahemikus 2004–2006. Tihtipeale ei olnud aga kuigi selge, mis eesmärgil mõisad soetati. Teatava paralleeli võib luua ka Oti mõisa uute omanikega, kes polnud huvitatud oma plaanide tutvustamisest.

Mõisaomanikud on ka ettevõtjatest vennad Sõnajalad. Saates toodi aga välja, et nii nende Valgamaal asuv Kuigatsi mõis kui ka Kasti mõis Saaremaal ei ole väliselt just kuigi hiilgavas seisukorras, vaid pigem vastupidi. Samuti on laokil Saareküla mõis, mille avaliku elu tegelane Anu Saagim kunagi 450 000 krooniga ostis, kuid mis praegu kuulub tema äripartnerile Sulev Sallale.

Üleeilses ETV saates “Pealtnägija”, kus olid luubi all nüüdisaegsed mõisaomanikud, selgus, et taasiseseisvunud Eestis on käimas kolmas suurem mõisate ostu-müügi laine.

Saates selgus, et hotellmõisad erilist kasumit ei näita. Ka intervjueeritute, kelle seas oli mitmeid mõisaomanikke, jutust selgus, et suurt ärilist kasumit on mõisatega keeruline taga ajada. Näiteks ärimees Rein Kilk müüs Liigvalla mõisa Lääne-Virumaal ühel hetkel lausa ühe euroga, praegu on kinnisvaraportaalis hinnaks märgitud 500 000 eurot.

Jaanus Kiili tõi välja, et mõisa peaks soetama eelkõige need, kes seda mõisa armastavad. Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie andis omalt poolt soovituse, et mõisa ei tasuks osta laenuga.