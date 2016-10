Salme koolitädi Helve Aak armastab oma tööd

Sel teisipäeval tähistas Salme põhikooli raudvara, koolitädi Helve Aak oma 65. sünnipäeva. Et tegemist on väga pikaaegse koolitöötajaga, tunnustas vald Helvet tänukirjaga.

Salme põhikooli direktor Marika Pütsep rääkis, et kuna Helve sünnipäev oli 4. oktoobril, siis kutsusid nad vallavanema Kalmer Poopuu sel päeval tänukirjaga kooli ja üllatasid juubilari sünnipäevalaulu, lillede ja kõnedega. „Õpetajatel oli parasjagu infotund, seega oli õnnesoovijaid palju,“ kinnitas Pütsep.

Salme koolis on komme oma juubilare humoorikate tervitustega meeles pidada, seega sai lustaka sünnipäevakaardi kooliperelt ka Helve Aak.

Direktor meenutas, et Tiirimetsa kooli õpetajad, õpilased ja töötajad tulid omal ajal Salme kooli üle ja nii ongi Helve Aak Salme kooli raudvara. „Ta töötab meie majas kooli avamisest saati ehk 1. septembrist 1988,“ kinnitas Marika Pütsep.

Direktori kinnitusel on koolile olulised kõik kooli töötajad. „Kui inimene on tahtnud nii kaua ühes kohas töötada, ju siis midagi on,“ märkis ta. „Salme kooli on alati iseloomustanud puhtus ja kord, siin on meeldiv töökeskkond ja selles on väga-väga suur osa kooli tehnilisel personalil, sealhulgas Helvel,“ kinnitas Pütsep. „Helve on rõõmsameelne, sõbralik ja avatud inimene!“

Helve rõõmsameelsus jäi kõlama ka ta enda jutust. „Salme koolis pole häda midagi, muidu poleks ju nii kaua vastu pidanud,“ naeris ta. „Siin on tore olla! Lapsed on kenad, direktor on kena, õpetajad ja – Salmel on üldse kena olla,“ kinnitas juubilar.

Kui hakata võrdlema Tiirimetsa ja Salme kooli, siis Helve sõnul esimeses oli kõik ikka üsna teistmoodi. „ Pole meil sooja vett olnud ja asi on arenenud. Tiirmetsas sai dressipükstes hõõrutatud, aga Salmel on meil kõik olemas, mis tahame,“ kinnitas Helve.

Enne koolis töötamist on Helve pidanud ka müüjaametit. „Peale laste sündi vabanes Tiirimetsas koht ja sinna ma läksin,“ märkis ta. „Ja selle töö peale ma olen jäänud. See on umbest vanainimese töö.“

Tööl käibki Helve Tiirimetsast ja kinnitab, et tee pole tema jaoks teps mitte pikk. „Praegu on ju kena rattaga käia ja pärast saab jälle bussi või oma pere transpordiga. Pole häda midagi.“