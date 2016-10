Soojamajandusest, sadamast ja rahvamajast

“Nii Lääne-Saare valla täna kehtivas, volikogu poolt mullu sügisel kinnitatud arengukavas kavandatud tegevused kui ka arengukava tegevuskavasse planeeritavad muudatused on eranditult suunatud valla arenguks ja kodanike heaolu suurendamiseks,” rõhutab vallavanem Tiina Luks oma vastukajas vallavolikogu fraktsiooni Lääne-Saare Kodanik esimehe Mart Maastiku arvamusavaldusele “Me ei ole arengu vastu!” (SH, 1.10)

Mis on arengukava, mis on eelarvestrateegia? Milleks selliseid dokumente koostatakse? Mida need peavad kajastama? Kui nendest ühest arusaama ei ole, siis tekivadki vääriti mõistmised.

Arengukavas on laiapõhjaliste arutelude tulemusel kokkulepitud eesmärgid, mida soovitakse saavutada, ja tegevused nende eesmärkideni jõudmiseks.

Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis muu hulgas peab andma ülevaate omavalitsuse eelneva aasta tegelikest, jooksval aastal kavandatud ja järgnevateks aastateks prognoositud sissetulekutest ja väljaminekutest. Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia arengukavaga kooskõlla viia. Nii ütleb seadus.

Just nimelt eeltooduga on vallavalitsus ja volikogu viimasest volikogu istungist alates tegelenud.

Septembrikuisel volikogu istungil olid esimesel lugemisel nii arengukava tegevuskava ehk investeeringute kava kui ka eelarvestrateegia. See tähendab, et igal volikogu liikmel, komisjonil on olnud võimalus ja õigus teha ettepanekuid dokumentide eelnõusse, mis omakorda kas kiidetakse heaks või mitte volikogu järgmisel istungil. Tavaline töörutiin. Et lahknevusi esineb ka ettepanekutes, on täiesti normaalne nähtus. Küsitav on vaid, miks peab neile õigustust ja tuge otsima leheveergudel veel enne, kui volinikud on jõudnud nendega tutvuda. Seega ei pea ma asjakohaseks artiklis toodud ettepanekuid enne lehes ka kommenteerida. Küll aga soovin täpsustada mõnd vale väidet.

Kärla aleviku soojamajanduse rekonstrueerimine ja fraktsiooni ettepanek see arengukava tegevuskavast välja võtta. Praeguseks on soojaettevõtja saanud rekonstrueerimiseks toetuse, mis tähendab, et valla eelarvest selleks raha ei kulu. Oluline on aga objekti kajastamine omavalitsuse arengukavas, olgu siis rahastaja kes tahes. Toetuse andmisel saab tihti muu hulgas määravaks, kas omavalitsus peab toetust taotlevat objekti oluliseks või mitte. Pealegi ei ole investeering veel tehtud, teostamise aeg on kavade kohaselt järgmine aasta. Seega ei saa Kärla aleviku soojamajanduse investeeringu vajadust kuidagi arengukavast välja arvata.

Nasva jõesadam. Väide, et vald tasub hoonestusõiguse seadmise eest sadama omanikele üle 6000 euro, on vale. Hoonestusõigus on valla kasuks seatud tasuta. See on mustvalgel kirjas hoonestusõiguse lepingus.

Miks vald peab üldse oluliseks Nasva sadama korrastamist?

Ei saa unustada tõsiasja, et enne Kaarma, Kärla ja Lümanda valla ühinemist Lääne-Saare vallaks on ka olnud elu, võetud vastu otsuseid ja seatud sihte. On tehtud otsuseid, mille mõju on olemas ka täna ja hommegi. Nii on Kaarma volikogu teinud otsuse hoonestusõiguse seadmise kohta.

Nasva sadama korrastamine on olnud Kaarma valla jaoks prioriteetne tegevus, see on kajastunud valla arengukavas, see on Kaarma valla poolt esitatud olulise investeeringuobjektina ühinemislepingusse. Nasva sadama rekonstrueerimine on kirjas maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegias, mis tähendab, et see on ka maakondlikult oluliseks hinnatud objekt. On fakt, et Nasva on suurima kalaväljapüügiga sadam maakonnas.

Artiklis on viidatud, et Atla sadamahoone investeeringuga tuleb tegeleda praegu, sest sellele on võimalik küsida projektitoetust. Samasugune võimalus on olemas Nasva sadama jaoks ja kõike eeltoodut arvesse võttes peabki vallavalitsus Nasva sadama korrastamist vajalikuks.

Kärla rahvamaja ehitus ja väide, et “ehitushanke hind ületab oluliselt volikogus antud piirmäärasid”. Selgituseks tagasi loo alguse juurde – mis on arengukava, mis eelarvestrateegia. Arengukavas iseenesest ei ole kohustuslik üldse näidata summasid, Lääne-Saare valla arengukavas oleme tegevuskavas kajastanud objektide hinnangulist maksumust. Eelarvestrateegias kajastatakse arengukava tegevusi prognoositud summadega. Täpse maksumuse annab ikkagi kohustuslik riigihange.