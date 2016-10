SUUR MAA, SUURED ASJAD: Kes kellega käib?

Kui ma koolipoiss veel olin, siis käisin… Olgu, las ta jääb. Aga praegusajal on küsimus “kes kellega käib?” lausa riikliku tähtsusega.

213 omavalitsusest 186 andsid esmaspäevaks teada, et osalevad vabatahtlikus ühinemises mõne naabriga. Aga on ka neid, kes haldusreformi vastu protestivad. 26 kohalikku omavalitsust peavad seda põhiseaduse vastaseks ning sel nädalal jõudis teema riigikohtusse. Vandeadvokaat Paul Varul, kes “mässulisi” esindab, peab kõige probleemsemaks 5000 elaniku alampiiri. Aga esile on toodud ka sundühendamise paragrahvi ning mitmeid muid aspekte. Õiguskantsler Ülle Madise hoiatas näiteks muu hulgas, et sundühendamine jääb ajaliselt liiga valimiste lähedale.

Lihtsalt öeldes käib asi praegu sellises järjekorras, et kõigepealt liidetakse maad üheks ja alles seejärel vaadatakse, kuidas elu ühises rütmis edaspidi käima võiks hakata. Paljuski meenutab see sunniviisilist abieluliitu, kuid mõnes mõttes võib ka loogikat mõista. Kultuurilised muutused on aeglased ja valulikud.

Olen näinud, millist segadust suudab külvata näiteks ettevõtete ühinemine. Isegi osakondade ühendamine ettevõtte sees on alati keeruline, sest see puudutab inimesi. Eri väärtusi ja eri organisatsioonikultuuri. Kui meil oli kooli vilistlaste kokkutulek, jäi klassiruum ühel arutelul päris vaikseks, kui seisime silmitsi tõsiasjaga, et võib-olla on pikemas perspektiivis Kuressaares üks gümnaasium. Jah, praegu on see rohkem mõttemäng, aga kuidas näiteks peaksid määratlema oma identiteedi vilistlased? Selge on see, et ega esimese ja teise keskkooli lõpetajad ühist vilistlaste pidu pidama ei hakka. Või kui hakkame, siis on see mingi täiesti uue traditsiooni algus.

Rahvaarv kahaneb ja rahvastik vananeb. Reforme on vaja ja mitte ainult reformi pärast. Oleme ju kõik märganud muutusi majanduses. On täiesti uued mõisted, nagu näiteks jagamismajandus. Makse tuleb teistmoodi koguda kui varem. Idee kodanikupalgast pole enam ainult utopistide pärusmaa. Riiki on vaja, aga see riik peab muutuvas maailmas samuti muutuma. Ja võimalik, et seda, kes me oleme ja kellega me oleme, tulebki uuesti mõtestada.

Euroopas on ju üsna sarnased dilemmad. “Me vajame kultuurilist kuulumist kooslusse, mis tunnistab meid kõhklusteta osaks iseendast. Paratamatult on meie kuuluvus Euroopa Liidu südames ikkagi “eesriide tagant pääsenu”,” kirjutas sel nädalal Eesti presidendiks valitud Kersti Kaljulaid suvel Postimehes (“Rääkides Eestist”, PM 26.07).

Eesti on Balti riik. Eesti on Ida-Euroopa riik. Meil on olnud tahe olla üks põhjamaadest. Aga me oleme tahtnud olla ka osa mõistlikust ja hästi hakkama saavast Euroopast. See, kuhu meid paigutatakse eri kontekstides, on palju tähtsam geograafilisest asukohast, ehkki geograafiat ei saa kunagi unustada.

Tulles siit tagasi meie haldusreformi juurde, on küllaltki lihtne mõista, miks näiteks Muhu kõigi oma territoriaalvetega püüab seadusest tulenevalt eraldi jääda. Kui vaadata kas või kultuurielu, siis on mu kodusaar ka Ida-Saaremaale tõmbekeskus. Hea kolleeg Irena Tarvis kirjutas kenasti: “Muhulased oo ikka üteln Liiva kohta Liiva linn. Ja nüid ta oogid nõnna. Elanikkude arv jäeb küll allapoole õiged piiri, aga sie ep tähenda pooleskid, et Liiva põleks linn mitte.” (SH 08.07)

Neeme Korv,

Postimehe ajakirjanik