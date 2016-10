Ühinemislepingu arutelu inimesi ei paelunud

Kolmapäeval Orissaare kultuurimajas toimunud Saaremaa ühendvalla ühinemislepingu avalik arutelu tõi kohale kümmekond huvilist.

Maavalitsuse ühinemiskoordinaator Taavi Kurisoo ütles, et toimus aktiivne arutelu ühinemislepingu ja omavalitsusreformi üle üldiselt. “Kahjuks ei olnud koosolek just rahvarohke, kuid loodan, et täna (eile – toim) Tagaveres on osalus suurem,” sõnas ta.

Orissaare volikogu esimehe Marili Niitsi sõnul oli arutelul neid, kes pooldavad Saaremaa valda, aga ka neid, kes sooviksid kas Ida-Saare valda või vähemalt midagi väiksemat kui Suur-Saaremaa. “Viimaste hääl tundus mõnevõrra valjem, aga kui küsimustele põhjendatud selgitused anti, oli märgata mõistmist. Kokkuvõttes oli arutelu asjalik,” tõdes ta.

Ühinemislepingut on avalikul koosolekul varem juba arutanud Mustjala inimesed.

Fotol esiplaanil vaatlejad naabervaldadest Leisist ja Pöidelt, Margus Pajuste ja Koit Kelder.