Vene oligarh Shaimiev stardib Saaremaa rallil

Sel aastal asub Saaremaa rallil võistlustulle taas kord Radik Shaimiev, kelle varandus ulatub miljarditesse. Seni on tema parim tulemus olnud kaks aastat tagasi saadud 9. koht.

Radik Shaimiev (fotol) sündis 1964. aastal Kaasanis. Shaimiev on TAIF Groupi keemiatööstuse kaasomanik, kelle käsutuses on suur osa Venemaa õli ja gaasi.

Firmale kuuluvad õlipuhastusjaamad, kaks bensiinijaamaketti, keemiatehased, elektrijaamad ja ehitusfirmad. Lisaks veel telefirmad, Aviesti pank ja kindlustusfirma. TAIF-ist sai enamike oma firmade osanik Venemaal 90-ndatel aastatel toimunud erastamiste käigus.

Esimest korda jõudis Shaimiev koos oma venna Airatiga ajakirja Forbes miljardäride listi 2013. aastal, kui tabelis oldi 1268. kohal.

Radiku isa Mintimer Shaimiev oli Tatarimaa esimene president ja miljardäride nimistusse kuulub ka tema vend Airat Shaimiev. Radiku tütar Kamilya töötas ärianalüütiku ja projekti mänedžerina AFK Sistemas, mis on Venemaa ärioligarhi Vladimir Jevtušenkovi Sistema emafirma. Tütrel on ka väike osak TAIF-is, kus ta valiti 2013. aastal juhatusse, kuid loobus sellest kohast järgmisel aastal.

Saaremaa ralli pressiruumi koordinaator Rauno Paltser ütles, et Radik Shaimiev on rallil osalenud 2014. aastast. Üleeile Kuressaare lennuväljal maandunud Shaimievi eralennuk (vt fotot tänase Saarte Hääle tagaküljelt) annab kinnitust, et sel aastal näeb ekipaaži ka võistlustules.