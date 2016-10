Janar Tänak: üllatusena saime rallivõidu kätte!

Klassis EMV5 on võistlemas Janar Tänak ja Janno Õunpuu (Lada S1600), nemad tunneb ära numbri 56 järgi. Kui algusaegadel pelgas noor rallimees katse lõppedes Ralliraadio reporteritki, teadmata, mida talle öelda, siis nüüdseks tunneb Tänak end sõidust kõneldes kui kala vees.

Kaks päeva enne Saaremaa ralli algust on Janar Tänak sõiduks valmis. Tema auto, tõsi küll, sel hetkel veel pole. Tagasillaga on pisuke probleem – see seisab autost mõnikümmend meetrit eemal, kuid veel ju jõuab, küll saab korda. “Nagu ikka Ladaga – enne rallit tuleb midagi välja ja siis on kiire-kiire veel mõned tunnid enne rallit,” märgib ta naljatamisi. “Ladaga on alati nii: üritad korras hoida, aga lõpuks läheb midagi ikka puruks.”

Hooaeg on Tänakul ja Õunpuul kulgenud üle kivide ja kändude. Hooaja algus kulges hästi, kuid siis tuli elektroonikas viga sisse ning kolm järgmist möödusid sisuliselt viga otsides. “Igal rallil mõtlesime, et nüüd on korras, aga kui jõudsime ralli starti, siis esimese paarisaja meetri järel oli auto omadega küpse,” tunnistab ta.

Tartu rallil sai asi viimaks korda, kuid seal vedas alt tagasild. “Ütleme nii, et see tuli alt ära ja rikkus hooaja tulemuse,” märgib ta. “Kui enne oli võimalik veel esimest kohta püüda, siis nüüd enam mitte. Ainult teist kohta saame püüda, kui Saaremaa ralli tulemus on hea.”

Kõige parem on tänavu olnud Harju ralli, kus Tänak ja Õunpuu sõitsid end teiseks. Juba mainitud elektroonikaviga tuli küll samal rallil sisse, kuid seda alles kaks katset enne ralli lõppu. Edu oli teiste ees piisavalt suur, nii et loodeti edukalt lõpuni sõita. Viimasel, väga lühikesel, vaid 2 km katsel, suri auto 30-sekundilises eduseisus äkki keset katset välja. See sõi edu ära ning kokkuvõttes oli saarlaste saak teine koht.

Janar on seni võistelnud kahel Saaremaa rallil. Esimene kahest oli noore sõitja jaoks pigem harjutamine. Mullu ei saanud samuti maksimumi välja panna, kuna vahetult enne juhtus Tartu rallil õnnetus. Tänak ja Õunpuu teadsid mullu Saaremaal, et nad on teised, ja selle teadmisega hakati ka poodiumile minema.

“Pandi poodiumi rivistust paika ja öeldi, et Janar Tänak, te olete esimene,” räägib ta. “Mõtlesin, et misasja, enne viimast katset ju polnud, aga siis tuli välja, et esimene oli katkestanud. Üllatusena saime rallivõidu kätte!”

Saaremaa rallil neil midagi hullu juhtunud pole. Väljasõite on ette tulnud, aga seda juhtub ikka. Aeg-ajalt kisub Tänakul ja Õunpuul katsekilomeetreid mõõtes lõbusakski. “Naerda saab palju, vahel keset katset hakkame kaardilugejaga valju häälega naerma ja siis ärkan, et loe edasi, mis tuleb.”

See, kui katse lõpus Ralliraadio reporterid mikri sõitjale nina alla pistavad, Tänakut ärevaks ei aja. Enam. “Esialgu oli küll, et ei taha ja hoiad ust seestpoolt kinni,” naerab ta. “Nüüd olen juba harjunud. Mis seal ikka nii väga rääkida, ütled, kuidas katse läks,” muigab Janar Tänak.