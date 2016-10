JUHTKIRI: Väärikad õppurid

Kuressaare väärikate ülikool alustas neljapäeval oma kuuendat õppeaastat. See, et Kuressaare väärikate ülikooli õppurite arv paisus tänavu juba üle 260, on suurepärane näide sellest, et teadmisi omandada ei ole kunagi hilja. Õpihimulisi on igas vanuses inimeste hulgas ning eakate hulk nende seas aina kasvab.

Õnneks leidub küllaga neid, kellele on võõras suhtumine “Ah, mis mina, vanainimene, enam…” Kes ei pea end vanaks, vaid just nimelt – väärikas eas inimeseks. Erinevus on see, et väärikas tahab uut õppida ja kogeda, ta tunneb elavat huvi selle vastu, mis toimub maailmas tema ümber.

Meie väärikaid õppijaid vaadates ei ole väljend “elukestev õpe” tühi sõnakõlks. Erinevalt nii mõnestki noorest, kes end parema töö või tulevikus terendava karjääri nimel õppima sunnivad, ei õpi väärikas inimene sellepärast, et peab. Vaid tõttab loengusse, sest tahab. Soovime kõigile väärikatele tudengitele põnevat kooliaastat!