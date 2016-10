Karl Jalakas: Undva katsel on ka kahel rattal sõidetud

EMV4-klassis saab Saaremaa rallil kaasa elada Karl Jalakale ja Rando Targale (BMW Compact), kelle auto kannab numbrit 67. Kui mullu lõhkusid noored uljurid auto juba testisõidul ja ehitasid kahe päevaga ralliks uue auto, siis tänavu taolisi trikke pole tehtud.

Kodusel Saaremaa rallil on Karl Jalakas võidu peale rooli keeranud kuus aastat. Tänavune ralli on tema jaoks seitsmes. Nõnda on kogemusi, mida meenutada ja jagada, pireke juba kogunenud. Kolm päeva enne ralli starti Pihtlas trehvates on Karl oma auto kallal ametis. Töösse põgus paus teha kulub aga marjaks.

Saaremaa rallidest kõneldes on kõige hullumeelsem ja samas ka ägedam seik Jalakal-Targal eelmisest aastast ja seda juba enne seda, kui ralli üldse pihtagi sai hakata, testisõidul. Nüüd käisid nad testis igaks juhuks varem, eelmisel nädalavahetusel, aga mullu testiti kolmapäeval. “Auto sai just valmis, polnud sellega kunagi enne sõitnud ja suutsime selle siis nii ära lõhkuda, et meil tuli kahe päevaga uus auto ehitada,” räägib Karl Jalakas. Tema jaoks oli see kõige hullem kogemus üldse, mis autospordis ette tulnud. “Sõitsime metsa nõnda, et võtsime meetrise kivi maa seest välja ja mitu puud maha.”

Kõige ägedam oli asja juures aga see, et pelgalt kahe päevaga sai auto uuesti üles ehitatud.

Rallil küll päris lõpuni sõita ei õnnestunud, aga isegi kaugele jõudsime, leiab Jalakas. Ainult viimane katse jäi sõitmata. “Kõik asjad olid toored ja auto polnud sisuliselt rallirada näinud,” selgitab ta. “Testis olime ainult mõned kilomeetrid saanud sõita, enne kui selle ära lõhkusime.”

Karl arvab, et mullune test läks sõna otseses mõttes metsa seepärast, et nad polnud ammu sõitnud. Rajale sai kiiruga mindud ja Karl ei uskunud legendi. “Peame omavahel nii hästi klappima, et 100 protsenti usaldad teist meest,” nendib ta. “Kui ta (Rando – toim) ütleb ühe numbri võrra valesti, oleme metsas kohe.”

Hooaeg iseenesest on olnud nii ja naa. Autospordis on Karli sõnul üks loll asi sellest aastast – liideti klassid, mis ei tohiks kokku liidetud olla. “Tehaseautod, millel n-ö kuupäev täis sai ja nad ei võinud enam oma klassis sõita, tõsteti kõik meie rühma, kus on iseehitatud autod,” selgitab ta.

“Me ei püüa esikolmikusse kohe kindlasti, see on reaalselt võimatu,” tõdeb Jalakas. Kui sul on konkreetselt 100 hobujõudu vähem kui teisel autol, õnnestub vägevamast autost ette rebida ilmselt ainult unes.

Kõige paremini on Jalakal-Targal läinud tänavu Harju rallil. Siis saadi oma klassi 3. koht. Kuidas Saaremaa rallil läheb, ei tea, sest konkurents on suur. “Kui suudame 5. koha juures lõpetada, siis on väga hea.”

Kõige paremad hetked üldse on Karli arvates need, kui saab Saaremaa rallil osaleda. “See tunne pole absoluutselt see, mis on siis, kui lähed mõnele teisele rallile,” kinnitab ta. Ärevaid kohti on aja jooksul olnud palju. “Undva katsel sai näiteks kahe ratta peal sõidetud, kuid tulime ikkagi õnnelikult lõpuni,” meenutab Karl. Tema lemmik ongi Undva katse. Kui rütmi kätte saab, on seda täiega mõnus sõita.