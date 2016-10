Käsitöömeistrid väärivad eristaatust

“Ühelt poolt tahame, et rahvuslik käsitöö säiliks ja areneks, teisalt ei suuda me meistritele selle eest maksta,” kirjutab ettevõtja Maire Forsel, Leisi Lapikoja omanik. “Meistrid aga ei saa seetõttu tegelda ausa ettevõtlusega, vaid peavad aina kombineerima, et leib lauale saada.”

Meie pärandkultuuri oluliseks osaks on rahvuslik käsitöö. Meil on oma mustrid, kujundid ja värvid ning need kannavad endas meie ajaloolist mälu, meie ühist kultuuripärandit.

Oma haridusmaastikul oleme rahvusliku käsitöö olulisust juba ammu teadvustanud, nii et seda õpetatakse lausa kõrghariduse tasemel. Viljandi kultuuriakadeemia on kool, kust tulevad välja professionaalsed käsitöömeistrid, kelle hulgast peaks saama täiendust meie käsitöömaailma tipptegijate read – inimesed, kes elatavad end käsitööettevõtlusega. Ja nüüd ma tahaksin avalikult küsida, kas ikka elatavad?

Kas meil on mõnda rahvuslikku käsitööd tegevat ettevõtjat, kes kajastab ausalt kogu oma käibe, arvutab hindadesse kõik vajalikud maksud, maksab endale ainult ametlikku palka ja suudab sellele vaatamata kõik maha müüa ja veel ka kasumisse jääda? Mina pole sellist leidnud, aga oleksin väga tänulik, kui keegi neist minuga ühendust võtaks – tahaksin sellisest ettevõtjast kirjutada, et käsitööliste hulgas ei kaoks lootus oma tööga ausalt leivateenimise võimalikkusse.

Kõik käsitöömeistrid peaksid juba õpingute ajal teada saama, et kui neil on plaanis hakata ettevõtjana kuduma rahvuslikes mustrites kindaid, siis tuleb praegu arvestada vaid miinimumpalgaga ja sellega, et kui sa kõik maksud ausalt oma kinnaste hinna sisse arvestad, siis suhtub suur üldsus sinusse kui liigkasuvõtjasse.

Kuidas teisiti kirjeldada olukorda, kus niivõrd suur hulk inimesi ei pea normaalseks, et üks käsitöömeister soovib kudumise eest miinimumpalka saada? Nad arvavad, et meister peaks saama vähem. Või siis müüma mustalt. Teist võimalust ju pole, kui ühe paari värviliste kirikinnaste tegemiseks kulub 25 töötundi, millele tuleb miinimumpalga korral arvestada ainuüksi tööhinnaks 85 eurot ja 62 senti (tunnitasu arvutamisel võtsin arvesse, et täistööaeg on 168 tundi kuus).

Kuna niisama kurtmisega tavaliselt väga palju ei saavuta, siis pakuksin välja mõned mõtted.

Esiteks, riik peaks tipptasemel rahvuslikku käsitööd tegevatele ettevõtjatele kui meie rahvusliku pärandi olulistele kandjatele ja edasiarendajatele looma soodsama maksusüsteemi, sest oleme ka ühes meile olulises riigiasutuses näinud, et riik ei suuda ka ise rahvuslike kirikinnaste eest miinimumpalga tasemel hinda maksta. Lahendus oleks maksuvaba miinimumi tõstmine rahvusliku käsitöö tegijatele ja sotsiaalmaksu põranda kehtestamine. Või litsentsitasude süsteem, kus käsitööettevõtja maksab igal kuul riigile teatud summa ja ülejäänu, mis teenida õnnestub, saaks juba maksuvabalt endale. See aitaks hinnad veidigi madalamana hoida.

Käsitööettevõtjaks olemise eeldus oleks kehtestatud süsteemi järgimine. See tähendab, et ka näiteks meie rahvusmuuseum saaks osta käsitööd ainult tunnustatud käsitööettevõtjatelt, kes on end sellise erisüsteemi osana registreerinud. Nii ei pääseks mustalt tegijad vähemalt riigiasutustes löögile ja meie rahvusliku käsitöö maine oleks paremini kaitstud. Ka soosiks see süsteem ausaid maksumaksjaid, sest teistelt enam ametlikult osta ei saaks.

Teiseks, kui eeltoodud ettepanek tundub täitmiseks liiga keeruline, võiks alustuseks kaaluda kasvõi käsitöömeistri palga kehtestamist – nii nagu meil täna on kirjaniku- ja kunstnikupalk, millele on võimalik kandideerida.

Kolmandaks, üleskutse kõigile käsitöömeistritele: ära enam kunagi midagi mustalt müü ja arvuta juba täna oma hindadesse kõik maksud! See viimane oli muidugi nali – kui leib on vaja lauale saada, siis on selge, et prioriteedid on ammu paigas ja keegi ei eelistaks toidule maksude maksmist. Kartulikoorte söömise aeg on meil ju ammu möödas.