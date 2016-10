Ken Torn: kiviaedade vahel on kodune tunne

EMV3-klassis sõidavad võidu nimel Ken Torn ja Riivo Mesila (Ford Fiesta R2). Nende auto kannab numbrit 209 ja kapotti ehib logo, mille ehteks joonistatud Torn ja Mesila isiklikult. Säärase edeva rallikaga võib Saaremaa rallile minna küll!

Kolmapäeva hommikul on Kärlal oma võistlusautot üle vaatamas nii Ken kui ka Riivo. Nende Ford paistab puht pealevaatamisel ralliks valmis küll – kõik on kenasti ühes tükis ja tolmukübetki ei hakka heledal kerel silma.

Keni Saaremaa rallid said alguse 2009. aastal. Sealt alates on ta ikka ja jälle siinseid katsekilomeetreid mõõtnud. Tunne on temalgi kodusel rallil terake teine kui mandril sõidetud ralliradadel. “Toetajaid, sõpru ja tuttavaid on ju ka raja ääres rohkem ja tunne on natuke erilisem,” ütleb ta.

Tegelikult, kui Ken rooli keerab, ei näe ta raja ääres loomulikult kedagi. Tema pilk on suunatud ette ja mitte grammigi kõrvale. Seisku või sõbrad-tuttavad ja niisama fännid otse raja kõrval kõrgema kivi otsas.

Uhkust tunneb Ken selle üle, et rallipaar on kahel viimasel aastal võitnud kaheveoliste autode arvestuses oma klassi ära. Siis sai sõidetud küll veel Hondaga. “Kaks aastat järjest õnnestus võita, ehk tuleb kolmas kord ka,” arutleb ta. “Honda oli küll mõnevõrra võimsam kui Ford, aga päris lootusetu olukord ei ole.”

Kapitaalselt nihu läks sõit Kenil siis, kui ta üleüldse esimesel suurel rallil osales. “Mõtlesin, et näitan, kuidas asi käib, aga sõit lõppes Karala metsas katuse peal,” nendib ta. “Olin noor ja loll vist, mõtlesin, et aga ma nüüd lähen panema, aga nii see rallisõit ei käi. Päris niisama panema ei saa minna, tuleb ikka mõistusega võtta,” teab ta nüüd.

See on Keni jaoks Saaremaa pinnal olnud ainus “katus”. Ülejäänud Saaremaa rallid on kenasti läinud. “Mulle meeldib siin sõita, kiviaedade vahel on kodune tunne,” märgib ta.

Tunne on rallimehel tänavuse ralli osas hea, seega kuidas siis muidu, kui ikka tuleb võitu püüdma minna. “Tartus saime hoo üles ja loodame, et see siin jätkub,” on Ken lootusrikas. Sel hooajal on rallipaaril tehnilist ebaõnne olnud Keni sõnul omajagu. See on jätnud oma jälje ka hooaja tulemusele. “Tahtsime meistritiitli nimel võistelda, aga kuna Tartus läks sellega nihu, siis läks see võimalus käest. Nüüd on veel teine koht võimalik võtta,” tõdeb ta. Peame siis pöialt, et koht saaks võetud.