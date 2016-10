Kenneth Sepp: auto peab terveks jääma!

Tulevikus tahab noor Saaremaa rallimees Kenneth Sepp ette võtta välismaa rallirajad. “Muidu pole mõtet nii palju raha kulutada, kui tippu jõuda ei taha,” ütleb ta. Praegu aga on tema peamine eesmärk kiiresti ja edukalt lõpuni sõita kodune Saaremaa ralli.

Valjalas Siiksaare külas on üks teelõik, mille otstes on end teisipäeva pärastlõunal sisse seadnud turvajad ja kiirabibrigaad. Rajal kihutab parajasti ekipaaž Aleksander Kudrjavtsev-Sergei Larens valge Peugeot’ga. Kenneth Sepp on hetkeks testisõidud Ford Fiestaga lõpetanud.

“Tänane eesmärk on erinevaid seadistusi proovida,” selgitab 20-aastane Kenneth. Ta lisab, et Siiksaare lõik on üsna kaval: “Tundub, et peab justkui hästi, aga tegelikult on väga libe. See aitab leida sellist head sobivat seadistust.”

Noor rallimees tõdeb, et testimisel üldiselt n-ö piire ületama ei minda. “Ralli on tulemas, auto peab terveks jääma.” Testimine enne rallit on Kennethi hinnangul vajalik, kuna annab mõningase eelise. “See on osa sellest, et olla teistest kiirem. Kes tulevad otse kodust rooli taha, need ilmselt ei ole esimesest katsest alates kiired.”

Paar nädalat tagasi Tartus Kennethil auto hoidmine ei õnnestunud. “Esimesel katsel suutsin ühte vasakusse kurvi liiga kiiresti sisse minna ja sõitsin vastu posti, kaotasime kolm minutit. Sõitsime lõpuni, aga hea tulemus läks selle nahka,” märgib Kenneth. “Tartus oli eesmärk mitte lõhkuda ja siis esimesel katsel tuli kohe sihuke üllatus.”

Hästi ei läinud Kennethil ka viimasel Saaremaa rallil, kus neljandal katsel sõideti teelt välja. “Udu tõttu jäi kaardilugeja hiljaks ja kui ma ise nägin, oli juba hilja,” tõdeb Kenneth. Tervise seisukohast pole rallimehega midagi hullu õnneks juhtunud. “Siin ma olen,” lausub ta.

Kennethi hinnangul on Saaremaa ralli selline kaval ralli, kus tuleb igal juhul lõpuni sõita. “Püüame ikka tõusvas joones liikuda ja võimalikult vähe vigu teha,” selgitab ta, et oma klassis EMV3 on tal võimalik üldarvestuses 3. kohale tulla. Poodiumikohal oldi pea terve hooaja vältel, kuid viimased ebaõnnestumised on Kennethi ja ta kaardilugeja Tanel Kasesalu neljandale positsioonile lükanud.

Eriti ootab Kenneth Undva katset. “Kaugatoma on legendaarne, aga mulle meeldib rohkem Undva katse, seal on hästi palju tempovahetusi, korra hästi kiire, siis jälle aeglane.” Rada vajab tema sõnul täpsust ja nõuab keskendumist. Linnakatsest Kenneth väga lugu ei pea. “Linnakatsel on kaotada palju, aga võita pole suurt midagi.”

Autoga, millega rallile minnakse, on Kenneth rahul. Samas, ega see päris tippauto ole, kui võrrelda uue Peugeot’ga. “Aga ta on stabiilne ja rahulik, olen temaga harjunud,” tõdeb ta.