Lauri Peegel loodab hooajale korralikku lõppu

Nii nagu mitmed teisedki saarlased asuvad EMV5-klassis head kohta püüdma ka Lauri Peegel ja tema kaardilugeja Andres Tammel.

21-aastase Lauri jaoks on see teine Saaremaa ralli. Esimesel korral tuli oma klassis kohe neljas koht. Alustajaid oli EMV5-klassis toona 21 ja lõpetajaid 13. “Arvan, et esimese korra kohta kindlasti hea tulemus,” on Lauri rahul.

Eesootava ralli suhtes on noormees vahetult pärast registreerimistoiminguid optimistlikult meelestatud. “Auto on ilus-ti korda tehtud. Vaatame, kuidas minema hakkab,” lausub ta.

Rahvarallidel sõitmist alustas Lauri juba kuus aastat tagasi. “Eks see rallipisik tuttavatelt tuli, kes ise ka sõidavad,” märgib ta. Täispikka sportralli hooaega teeb ta aga kaasa esimest aastat. “Rahvaralli hooajad sõitsin kõik algusest lõpuni, aga sportralli oli unistus, mis sai õnneks tõeks,” on rallimees rahul, et sai hea pakkumise, mis võimaldas tal taset tõsta.

Hooaeg on rallimehel läinud üle kivide-kändude. Viimati Tartu rallilt tuli aga viies koht ja sellele eelnenud Lõuna-Eesti rallil samuti viies koht. “Punktikohal vähemalt, läks õnneks,” märgib Lauri, kellel on hooaja jooksul tulnud üle elada ka mõned katkestamised ja väljasõidud. “Lääne-Eestis tegime väljasõidu suure kiiruse pealt. Sõitsime kraavi. Ise jäime terveks, aga auto sai viga,” nendib ta.

Hoolimata sellest, kuidas tänavune Saaremaa ralli ehk hooaja viimane etapp läheb, tahab Lauri ka järgmisel aastal kindlasti kaasa lüüa.