Maire Metsäär sai 80

Eile täitus 80. eluaasta Maire Metsäärel, kes on aastate jooksul talletanud erinevate väljaannete lehekülgedel nii mõnegi seiga Siberis elanud küüditatute elust.

Siberisse küüditati Karjast pärit Metsäär 1949. aastal. Eestisse tagasi pääses ta 1958. aastal ja Saaremaale naasis 1967. aastal. Pikki aastaid töötas Metsäär Rohu tänava lasteaias söögitädina.

Saarte Häälele ütles Mets-äär, et rohkem kirjutama hakkas ta pensionieas. “Enne olin ju tööga väga koormatud, aga siis ma sain pensionile ja hakkasin kirjutama,” sõnas ta. Metsäär pani oma lood kirja mälestuste põhjal, märkmeid tal Siberi päevilt ei ole. Lisaks mälestustele on Saarte Hääles (toonases Oma Saares) ilmunud ka Metsääre järjejutt “Karja kõrts on patu pesa”.