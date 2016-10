Minister Kruuse vastas Saaremaa jahimeeste pöördumisele

Augusti lõpus koostatud avalikus pöördumises väljendas Saarte jahimeeste selts arusaamatust, miks ei kaasnenud seakatku jõudmisega Saaremaale metssigade massilist suremust, nagu seda seakatku puhul iseloomulikuks peetakse.

Neljapäeval saatis maa­eluminister Urmas Kruuse jahimeeste pöördumisele vastuse, mis muu hulgas püüab selgitada ka metssigade pea olematut suremust katku kätte Saaremaal. Ministri sõnul näitab nüüdseks saadud kogemus, et populatsioonisiseselt on taudi levik tabandumata karjadesse aeglane. Metssead on juba oma loomult territooriumi hoidvad loomad, kuid seakatku korral vähendab haigete loomade liikuvust veel asjaolu, et selle viiruse puhul löövad haigustunnused välja väga kiiresti ja loomad lihtsalt ei jaksa enam liikuda. Hukkunud loomi leitakse pigem piirkondadest, kus taud on juba mõnda aega kohal olnud. Nii on ebatõenäone, et metssigade esmane nakatumine Saaremaal toimus taudi populatsioonisisese leviku kaudu, seisab ministri vastuses, mille on koostanud maaeluministeeriumi loomatervise büroo juhataja Enno Piisang.

Otsustava tähtsusega sigade Aafrika katku leviku tõkestamisel ja likvideerimisel on tõrjemeetmete rakendamine metsas. Metsas liikuja jaoks tähendab see eelkõige jalanõude, veokite ja muu metsas kasutatud tehnika või töövahendite pesemist ja võimalusel ka desinfitseerimist, et vältida nakkuse edasikandumist. Taudilevik pikema vahemaa taha on olnud alati seotud inimtegevusega. Arvatavasti on bioohutusmeetmete vastu eksitud ning nii on katkuviirus jõudnud Saaremaale.

Lisaks annab maaeluminister jahimeestele teada, et viimaste nädalate taudileiud metssigadel Saaremaal ei jäta kahtlust, et sigade Aafrika katk on saarel levimas ja edasi tuleb kõigil osapooltel teha kõik võimalik, et see olukord võimalikult kiiresti lõpeks. II tsooni kitsenduste lõpetamise taotlemiseks peab piirkond olema 12 kuud ilma ühegi taudipositiivse leiuta metssigadel. Katkuleidudest tulenevalt kehtestatud kitsendused ja abinõud on koormavad nii ettevõtjatele, jahimeestele kui ka riigiasutustele, kuid hädavajalikud tauditõrjeks ja Eesti riigi usaldusväärsuse säilimiseks suhtlemisel meie kaubanduspartneritega, märgib Urmas Kruuse.

Ain Lember