Nasva jõesadama viimane võimalus (1)

“Miks tahate surmata Nasva jõesadamat?” küsib MTÜ Nasva Jõesadama Ühing juhatuse liige Mart Undrest Lääne-Saare vallavolikogu liikmelt ja Atla sadama projekti toetajalt Mart Maastikult.

Neid selgitusi ajendas mind kirjutama Mart Maastiku artikkel “Me ei ole arengu vastu!” 1.oktoobri Saarte Hääles ja sealne kommentaar Nasva jõesadama kohta. Soovin asja siinkohal pisut selgitada ja lehelugeja jaoks konteksti panna.

Nasva jõesadam on Saare maakonna rannakalanduse sadamate arvestuses esikohal nii kala koguste, aktiivsete kutseliste kalurite arvu kui ka selles osas, kust kohalikud tööstused kõige rohkem toorainet Saaremaalt saavad (kui traalpüük kõrvale jätta).

See on üks vähestest Saare maakonna sadamatest, kus saame rääkida kalapüügist kui tööstusharust. Vana tõde on ka see, et üks töökoht merel tähendab keskmiselt nelja töökohta maa peal. Kui siia lisada ka harrastuskalurid, kes Nasva jõge kasutavad, siis saame aru, kui olulise infrastruktuuriobjektiga on tegemist ja seda mitte ainult Lääne-Saare valla, vaid kogu Saaremaa mõistes.

Kirjas algusest peale

Illustreerimaks seda, kui oluline on Nasva jõesadam Saaremaa jaoks, lisan siia mõned arvud. Et need oleksid paremini hoomatavad, võrdleme neid näiteks Atla sadama vastavate näitajatega, mis samuti asub Lääne-Saare vallas ning mille tegemiste ja olukorraga on eeldatavasti ka hr Maastik hästi kursis. Nasva jõesadamas lossiti möödunud aastal 300,2 tonni kala, see on 41,8% kogu Saare maakonna (ka Ruhnu) rannakala lossimistest. Atla sadamas lossiti möödunud aastal aga 2,7 tonni kala, see on 0,38% Saare maakonna lossimistest.

2014. aastal olid vastavad arvud Nasva jõesadama osas 441,2 tonni ehk 57,2% kogupüügist ning Atla sadamal 5,3 tonni ja 0,68% Saare maakonna kogupüügist. Ma olen kindel, et kontrast kutseliste kalurite arvu ja aktiivsuse osas on veelgi suurem.

On tehtud põhjalikke uuringuid traalisadamate ja nende tasuvuse kohta Eestis ning jõutud järeldusele, et “reeglina pole sadama ülalpidamine spetsialiseerunud kalasadamana majanduslikult tasuv” (Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut, 2010). Seda enam ei ole kasumlik ega mitte kunagi tulutoov väikesadam, mis teenindab ainult kalapaate. Tegemist ei ole ka tavalises mõistes kapitali paigutamisega kinnisvarasse.

Tegemist on maantee pikendusega ja infrastruktuuri objektiga, mis loob täiendavaid võimalusi edasiseks tegevuseks ja kalapüügiks. Soovin siinkohal täpsustada, et praegu kehtivate reeglite kohaselt kohalikel omavalitsustel omafinantseeringu vajadust ei ole ehk abikõlbulikud kulud on 100% toetuskõlbulikud.

Kuna Nasva jõesadama rekonstrueerimise orienteeruv eelarve (täpne maksumus selgub pärast riigihanke läbiviimist) esimeses etapis on 200 000 eurot, siis sellest tulenevalt on ainus kulu valla jaoks käibemaks, mis antud juhul on ca 40 000 eurot. Kalurid on valmis igapäevase majandamise enda peale võtma ja selle tarbeks on loodud ka vastav mittetulundusühing. On igati loogiline, et sadama kasutajad katavad sadama jooksvad kulud.

Ühisosa otsimine paljude inimeste hulgas ei ole kunagi lihtne, veel keerulisem oli see Nasva jõesadama 20 omaniku seas. Suuresti sellepärast on ka erinevad plaanid ja investeeringud eelmistel aastatel katki jäänud, et kõigil omanikel ei ole ühtset eesmärki. Praeguseks on tehtud suur eeltöö, et kõik omanikud oleksid nõus hoonestusõiguse lepingu sõlmimisega ja seda ka notariaalselt teeksid.

Tasub lisada, et Nasva jõesadama omanike struktuur ei ole viimastel aastatel muutunud ehk on olnud sama, nagu oli ka siis, kui hr Maastik allkirjastas Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla ühinemislepingu.

Nasva jõesadama ehitus ja rekonstrueerimine on lepingu lisas nr 3 (Valla prioriteetsete investeeringute nimekiri aastateks 2015–2017) algusest peale kirjas olnud. Või kui kinnitati Lääne-Saare valla arengukava 2015–2023, on seal samuti ühe punktina sees, et rekonstrueeritakse Nasva jõesadam. Nii et valla toetusavaldus selle investeeringu vajalikkuse kohta on korduvalt kinnitust saanud. Sellest tulenevalt on ka viimastel aastatel ühise eesmärgi poole liigutud, et sadama arendus lõpuks võimalikuks osutuks.

Enamik Nasva jõesadama omanikke on kas soliidses vanuses rannakalurid või nende pärijad. Paljudel neist finantsvõimekus sadamasse investeeringute tegemiseks kahjuks puudub, kuid sadamal on väga oluline moraalne väärtus nende elus. Seetõttu läheb nii jõesadama kui ka kogu Nasva käekäik neile endiselt korda. Kui vald siin investeeringute tegemisel appi ei tule, siis jääb plaanitu tegemata ja sadama olukord halveneb veelgi.

Enamik omavalitsusi tervitab võimalusi kasutada erinevate fondide toetusi oluliste objektide arendamiseks valla territooriumil ja on nõus omalt poolt õla alla panema. Usun, et sama kehtib ka Lääne-Saare valla kohta.

Vajalikud investeeringud

Isiklikult arvan, et Nasva jõesadama jaoks on tegemist viimase võimalusega struktuurifondidest toetust taotleda. Mu seisukoht põhineb sellel, et juba sel perioodil oli äärmiselt keeruline ministeeriumi veenda, et investeeringud “betooni” on veel endiselt vajalikud ja eriti sadamates, kus ei ole eelmisel perioodil midagi pooleli jäänud. Ennekõike Nasva jõesadama näitele tuginedes õnnestus osapooli siiski veenda, et tegemist on struktuurselt olulise vajadusega. Sarnased arengud ja diskussioonid leidsid aset ka Euroopa Liidu ühtse kalanduspoliitika viimase reformi käigus ning ka Eesti kalandusstrateegia koostamisel. Loo moraal on ühene: kõik märgid näitavad sellele, et piirkondlikul organisatsioonil puuduvad järgmistel perioodidel võimalused toetusraha sadamatesse sellisel kujul suunata.

Mart Maastik on Saaremaal laiemalt tuntuks saanud muu hulgas ka Atla sadama projekti toetajana ja õiguste eest võitlejana. Kahju, et Nasva jõesadamal tema silmis sama potentsiaali ei ole. Usun, et hr Maastikul in corpore (loe: fraktsioonil Lääne-Saare Kodanik) ei õnnestu seekordset Nasva jõesadama arendamise võimalust nurjata, aga kui see peaks mingil põhjusel õnnestuma, siis teavad kõik kalurid, keda selle eest “tänada”, et Nasva jõesadama areng surmava hoobi sai.