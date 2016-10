Number 1 rallifänn – Sander Nurm

Vähe on saarlasi, keda Saaremaa ralli ei erutaks. Eriti kui ralliaeg käes. Üks tulihingelisemaid rallifänne on Sander Nurm, kel ei jää naljalt ükski Eestis toimuv ralli vahele. Kaamera käes, püüab ta sõidud purki, et kõik näeksid – rallis on ilu.

Aasta oli 2008, kui Sander (27) esimest korda rallimaailmaga kokku puutus. Enne seda ei jaganud ta sellest ööd ega mütsi. Kui ta Lõuna-Eestis külas oli, toimus Krootuse sprint. Parasjagu polnud muud teha, sugulane tahtis minna ning Sander mõtles, et mis seal ikka. Seal pani aga üks auto täie hooga üle katuse. Ja ega Sander mingi tuim tükk ole, muidugi sundis see teda mõtlema. Noormees uuris asja ja soetas esimese kaamera.

2009. aasta oli tema jaoks esimene, kui ta Eesti meistrikatel käis ja mida vähegi suutis, linti võttis. Seal, kuhu ta sattus, juhtus midagi huvitavat. Seepeale liitus ta grupiga, mis tõi rallid vaatajatele koju kätte – rallivideos.net. Tänaseks on see laiali läinud, aga tookord oli seal kümmekond kaamerameest. Kõik nad seisid rallidel, retrokaamerad õlal – panid kasseti sisse, filmisid, panid järgmise.

Kui filmimistöö tehtud, tuli kassetid posti panna ja grupipealikule saata. Too vaatas iga kasseti läbi ja pani kõrvale klipid, mis läksid videosse. Sorteeris õigemad välja, monteeris kokku, pani DVD peale ja saatis igale kaameramehele. Alati oli nädal pärast rallit oodata minipakki, kus sees kassetid ja DVD.

Mida tehnilisem, seda põnevam

Läbi kaamerasilma vaadates on Sander näinud nii plusse kui miinuseid. Miinused on muidugi suuremad õnnetused. “Eestlane on ses osas veel natuke rumal, läheb just seepärast rallile, et õnnetusi näha,” nendib ta.Sander seda rada ei lähe. Tema jaoks: mida tehnilisem koht, seda huvitavam. Põnev on, mismoodi sõitja kurvi lahendab.

Sander on filmides ka hirmu tundnud. Augusti algul toimunud Võru rallil, kui pärast finišit oli kolm “katust” (üle katuse panekut – toim). Hirm oli meeste pärast – ikkagi sellisel kiirusel üle katuse. Õnneks oli meestega kõik korras.

