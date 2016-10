Nuudi talu noorperemees täiendab masinaparki

Valjala valla Nuudi talu noorperemees Karl Kirst tegi sel aastal juba teise investeeringu põllutehnikasse, soetades kevadel muretsetud väetisekülvikule lisaks maakonna moodsaima kivikoristusmasina.

Kui väetisekülviku ostis noor põllumees noortaluniku toetuse abiga, siis Soomes toodetud ja ligemale 40 000 eurot maksnud ELHO Scorpio 550 kivikorjamisemasin on ostetud viljamüügist kogutud säästude eest.

“Kivid on meil jätkuvalt ikkagi suureks probleemiks, vaatamata sellele, et neid on koristatud juba aastakümneid,” lausus põllumees.

Kivikoristusmasina müünud A. Tammel AS Kuressaare esinduse juht Andres Tammel ütles, et ELHO Scorpio on disainitud ja toodetud Soome läänerannikul, kuhu jääaeg on jätnud tuhandeid aastaid tagasi tohutus koguses erineva suurusega kive. Niidukeid tootva ettevõtte kogemus näitab, et koristusmasina seiskumine kivi põhjustatud purunemise tõttu toob kaasa remondikulusid ja kaotsi läinud töötunde. Sõltuvalt sellest, mis on purunenud, võib saagikoristus hilineda nädala või rohkemgi.

Andres Tammelile teadaolevalt on Scorpio Saaremaal esimene hüdraulilise ajamiga kivikoristaja, lisaks on see võimeline kivid punkrist otse traktorikärusse kallutama, mis vähendab mahalaadimise ajakulu.

Siiani oli kivikoristus Nuudi talus puhas käsitöö, kivid loobiti traktori esikoppa. “Nüüd pole enam seda tööjõudu võtta, kes viitsiks käsitsi korjata, ja ega käsitsi midagi eriti jõua ka,” nentis Karl Kirst.

Kolmapäeval uue koristusmasinaga esmakordselt põllul käinud Kirst ütles, et päevaga jõuab masinaga koristada 10–15 ha põldu, kusjuures töö kvaliteet on parem, kui seni õnnestus käsitsi teha.

“Masin võtab ka nii suured kivid, mida käsitsi ei jaksa tõsta, ja samas ka nii väikesed kivid, mida käsitsi ei korjata,” rääkis Kirst, kelle sõnul korjab masin kive läbimõõdus 25–400 mm. “Eks sarnaseid masinaid on turul veel, aga see tundus meile kõige sobivam olevat,” ütles Karl Kirst.

Kirst plaanib uue riistapuuga hakata ka teenustööd tegema. “Ehk tahavad naabrimehed ka saada kivivabu põldusid,” märkis ta. Küsimusel, millist tehnikat oleks talusse veel vaja või on kõik vajaminev juba olemas, vastas Nuudi talu noorperemees, et kaugel sellest. “See nimekiri on pikk ja isegi kui kõik olemas oleks, siis hakkab ring uuesti otsast pihta,” ütles ta. Põllumehena mõtleb Karl üsna sageli sellest, milliseid masinaid veel vaja oleks, et tootmine lihtsamaks ja odavamaks muutuks. Näiteks oleks kivikoristusmasina juurde vaja väiksemat ja ökonoomsemat esilaaduriga traktorit.

“Et need kivid, mis masinasse ei mahu, saaks kõigepealt eest ära korjata ja siis tuleks kivikoristusmasin järele,” selgitab ta.

Kuigi kivikoristust peetakse üldiselt kevadiseks tööks, siis tänavune kuiv sügis lubas Nuudi talul sügistöödega varakult ühele poole saada ning tekkis vaba aega.

“Miks mitte kasutada vaba aega kivikoristuseks, kui ilm seda soosib, kevadel on muudki teha,” tõdes noor talunik.