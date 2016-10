Olümpiasportlased kinkisid koolile ketasgolfi

Üleeile oli Lümanda põhikoolis pidupäev. Kohale toimetati ketasgolfi komplekti, mille kinkisid Eesti spordi tõelised tipptegijad Jüri Jaanson, Andrei Jämsä, Lauri Luik ja riigikogu liige Kalle Laanet.

Ketasgolf on saarlaste seas järjest populaarsust koguv spordiala, mis käis läbi ka Kuressaare linna kaasava eelarve hääletusel. Eile sai ketasgolfi võrra rikkamaks Lümanda kool, kuhu riigikogu liige Kalle Laanet selle kohale toimetas.

“Meil oli koolis käimas spordinädal ja selle raames planeeritud ka tervisepäev “Reipalt koolipinki”, mille puhul kutsusime külla sõudja Jüri Jaansoni,” rääkis õpetaja Urve Vakker. Kohtumine sai teoks 23. septembril. “Jaanson võttis kaasa ka Andrei Jämsä. Üheskoos räägiti lastele sportlaste elust, hiljem toimusid teatevõistlused ja jalgpall, mis järelkaja põhjal oli lausa päeva parim osa,” märkis Vakker.

Sportlased küsisid, missugust spordivahendit sooviks kool saada. “Mõtlesin, et palle on meil hulganisti, tahaks siis juba midagi huvitavamat. Kuna kooli hoovis on ruumi piisavalt, arvasin, et vahetunnis oleks lastel kena disc-golfi mängida, kuna neile nagunii meeldib õues aega veeta.”

Lapsed saavad neid külastanud sportlaste kohta lugeda stendilt ja raamatutest, mille olemasolust ei teadnud näiteks Jaanson isegi.

“Küsis, et kust me sellised raamatud veel saime, rääkis õpetaja Vakker naerdes. “Aga lapsed said sealt sportlaste kohta lugeda ja end nende karjääriga kurssi viia. Lisaks panime stendi peale üles veel täiendavat infot, et see kõik oleks kenasti kättesaadav.”