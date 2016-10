Plangil enne kolme viimast katset turvaline edu

Enne kolme viimast kiiruskatset on Silveston 49. Saaremaa rallit juhtival Siim Plangil jälitajate ees ligi minutiline edu.

Seitsme kiiruskatse järel järgnevad Plangi-Sarapuule 56,3-sekundilise kaotusega Miko Niinemäe – Martin Valter (Škoda Fabia R5) ja Rainer Aus-Simo Koskinen (Mitsubishi EVO IX), kel kaotust 1.01,8. Saarlane Timmu Kõrge ühes kaardilugeja Kaido Kaubiga (Ford Fiesta R5) on neljandal kohal (+1.23,5).

Plangi ütles ralliraadiole, et hoiab silma peal ning peab ajavõrdlust hoopiski Egon Kauriga, kelle viis trahviminutit võistlejate pingerea keskpaika kukutas. On ka põhjust, sest pärast tänase esimese katse võitnud Kaspar Koitla katkestamist on just Kaur võtnud kaks katsevõitu Plangi ühe kõrval.