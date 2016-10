Rasmus Uustulnd: tavaliselt mul midagi ikka juhtub

Viiendat Saaremaa rallit sõitev Rasmus Uustulnd pole endale suurte ootustega ralli eel pinget peale pannud. Peaasi on kiiresti sõita ja häid aegu näidata.

Kolmapäeva pärastlõunal annavad 21-aastane Rasmus Uustulnd ja peamehaanik Hans Pärtel Nasval autole viimast lihvi. “Põhimõtteliselt on auto valmis,” on Rasmus Ford Fiestaga, millega ta on sõitnud 2012. aastast alates, rahul. “Täna on veel test ja eks siis näe,” lisab ta, viidates, et rallikas viiakse hiljem Kihelkonna kanti.

Rasmus tõdeb, et suuremate viperusteta on tal Saaremaa rallil seni läinud vaid 2014. aastal, mil tuldi oma klassis teiseks. “2013. aastal olime ka teised, aga tavaliselt mul midagi ikka juhtub. Kas läheb siis rehv puruks või saab lihtsalt mootor otsa või midagi muud,” tõdeb Rasmus.

Tänavusel Saaremaa rallil on tema sõnul EMV3-klassis konkurents väga tihe. 16 registreerunu seas on ka kolm Saaremaa ekipaaži. “Siin on kaks saarlast veel sõitmas. Eks me sõbrad oleme kõik omavahel,” lisab ta. Sõprusest hoolimata tehnilisi andmeid ja infot mehed omavahel ei jaga.

Mõned kuud tagasi, kevadisel Harju rallil juhtus Rasmusel üsna tõsine õnnetus. “Selg oli vähe kõver ja paigast ära, aga selle sai korda. Mis teha,” nendib Rasmus stoiliselt, et see kõik käib ralli juurde. “Auto oli väga puruks, mootor jäi õnneks alles,” sõnab ta, lisades, et uusi juppe tuli tellida hulgi.

“See oli esimese katse eelviimases kurvis. Sain legendist natuke valesti aru ja ei pidurdanud eriti,” meenutab rallimees. Kõvasti sai põrutada ka tema kaardilugeja Imre Kuusk. Pärast Harju rallit on Rasmuse kõrval kaardilugeja rollis olnud Kuldar Sikk, kes on teejuht olnud ka näiteks Urmo Aavale ja Ott Tänakule. Ka Saaremaal sõidetakse koos.