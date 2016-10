RMK loobub Vesiloo pärandkoosluste taastamistöödest

Riigimetsa Majandamise Keskus loobub vähemalt lähitulevikus Vesiloo saare taastamistöödest, mis on põhjustanud vaidlusi teadlaste hulgas ja tekitanud vastuseisu Vilsandi kogukonnas.

“Vesiloo saaga on lähitulevikus RMK jaoks lõppenud,” ütles eile õhtupoolikul RMK looduskaitsespetsialist Ants Animägi, kelle sõnul otsustati taastamistööst loobuda paljude vastuolude tõttu.

Animägi tõi välja, et Vesiloo rentnik Saaremaa Ökoküla on hakanud Vilsandil lammaste asemel veiseid karjatama ning veiste transpordiks kasutatav masin ja haagis on sedavõrd suured, et ei pääse Vesiloo alla. Väiksemate masinatega, nagu seda on varem tehtud, oleks võimalik liikuda, kuid rentnik ei näe lammaste kadumise tõttu nende karjatamiseks enam võimalust. Spetsiaalseid teid suuremate mõõtmetega tehnikale ei ole RMK-l aga kavas Vilsandile rajada.

Animägi sõnul ei ole ka keskkonnaamet andnud RMK-le kindlalt toetavat seisukohta poolloodusliku koosluse taastamiseks ja säilitamiseks. “Otsitakse kompromissi, mida Vesilool on raske leida. Pigem ollakse taastamistöö edasilükkamise poolt,” ütles ta.

Pärandkultuuri säilitamisele Vesilool on teravalt vastu ka osa kohalikust kogukonnast. Laupäeval toimunud Vilsandi üldkogu saatis keskkonnaametile ja RMK-le pöördumise, milles anti teada, et Vilsandi saare kogukond on Vesiloo saare loodusliku koosluse poollooduslikuks koosluseks raiumise vastu. “Vesiloo on üks Vilsandi ja selle ümbruse suurimaid vaatamisväärsusi ja matkasihtkohti, sealse unikaalse puutumatu looduskeskkonna hävitamine ei ole saare kogukonna seisukohast õigustatud,” märgiti pöördumises. “Palume tungivalt Vesiloo laiule kavandatud raietegevus ja edasine väljarentimine karjatamise eesmärgil peatada. Soovime jätta Vesiloo saare looduskeskkonna puutumatuks ning lasta loodusel areneda oma rada,” seisis pöördumises.

Animägi sõnul soovivad vilsandlased oma pöördumises RMK-lt sisuliselt kehtiva seadusandluse mittetäitmist. Sätestab ju looduskaitseseadus, et poollooduslike koosluste esinemisalal on maaomanik kohustatud poollooduslikku kooslust säilitama. Keskkonnaministri kinnitatud poollooduslike koosluste tegevuskava 2014–2020 näeb aga ette, et RMK peab andma riigimaadel poollooduslikud kooslused rendile ning korraldama nende esmase taastamise. Kui 2013. a oli hoolduses 2500 ha loopealseid, siis kava näeb ette loopealsete pindala kasvamist 7700 hektarini aastaks 2020. Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskiri määratleb Vesilood majanduslikult kasutatava ja kultuurmaastikuna säilitatava rahvuspargi osana. Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava näeb aga ette Vesilool poolloodusliku koosluse taastamise ja säilitamise.

Ants Animägi osutas, et loopealsed on väga liigirikkad ja haruldased kooslused, mis on üliolulised kitsalt kohastunud liikidele. Kogu planeedi loopealsed asuvad praktiliselt Rootsis (2/3) ja Eestis (1/3).

Vesilood pikema perioodi jooksul uurinud teadlased peavad saart inimmõjuliseks, kus on aegade jooksul heina tehtud ja loomi karjatatud, märkis Ants Animägi. Viimastel aastakümnetel on saar võsastunud, võserik on muutunud külastajatele ja loomadele läbimatuks. Vesiloo külastaja saab praegu mulje saarest, tehes sellele ringi peale mööda kaldaklibu.

RMK taastamistöö oleks ette näinud võsa osalise eemaldamise, andmaks taas ruumi rohttaimedele, niidukooslusega seotud mardikatele, liblikatele, limustele, mesilastele, sammaldele, samblikele jne.