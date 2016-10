Saarel tehnoülevaatustega muret pole

Kriminaalpolitsei ja prokuratuur korraldasid tehnoülevaatuste üle-eestilise uurimise. Eilne Eesti Päevaleht kirjutas, et prokuratuuri saadeti viis kriminaalasja.

Altkäemaksu andmisega jäi vahele 150 autoomanikku, süüdistuse sai kümme ülevaatajat, neist kaks on süüdi mõistetud, kaks saanud kahtlustuse.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Annely Erm ütles Saarte Häälele, et Lääne piirkonnas, kuhu kuulub ka Saaremaa, said kahtlustuse vaid ühe Pärnu tehnoülevaatuspunkti töötajad. Neile on esitatud ka süüdistus.