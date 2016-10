Staadionihoonele püütakse leida ka muud lahendust

Kuressaare linnavalitsuse kutsel kogunesid eile ideetalgutele erinevate elualade esindajad, et arutada linna staadionihoone ja staadioni kõrval asuva ala lahendusi.

Linnapea Madis Kallase sõnul on selge, et ehitada esialgsel kujul plaanitud staadionihoone ei ole mõttekas. Vaid staadioni jaoks mõeldud hoone leiaks väga vähe kasutamist. Pigem tuleks II etapis rajatavale hoonele leida kasutus ka muul otstarbel ja seda just mere poolt vaadates. Samal arvamusel oli ka kunagi staadioni projektikonkursi võitnud arhitektibüroo Kadarik Tüür esindaja Mihkel Tüür.

Ideekorjel jõuti järeldusele, et staadionihoone merepoolne külg ja võimalik laiendus võiks olla mitmeotstarbeline, ühendades endas nii staadioni teenindamise kui ka näiteks avastuskeskuse. Samas oleks see staadionist abaja poole jääva ala süda, kust lähtuksid erinevad ajaveetmisvõimalused vabas õhus. Arhitekt lubas üsna pea paberile panna esimesed visioonid hoone võimalikust asendiplaanist. imuvale sportimisele.