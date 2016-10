Sügisene suurperede päev

Lasterikkad pered veetsid möödunud pühapäeval Koigi raba ääres ja Rautsi talus vahva sügispäeva.

Kohal oli kaheksa peret, lisaks peredele oli külla kutsutud ka Läänemaa lasterikaste ühenduse liikmed ja Kadri Kullapere.

Kadri Kullapere rääkis raba taimedest ja lindudest, aga ka ohtudest, mis võivad rabas ette tulla. Lastele sai selgeks, et rajalt kõrvale ei tohi astuda, ning matk algas. Vaateplatvormi juures toimus ka väike piknik. Tundus, et matk meeldis lastele väga, julgemad ja kiiremad käisid terve matkaraja ära, teised aga pöördusid laudtee lõppedes tagasi.

Kui matk läbi, suunduti Rautsi tallu. Rautsi talu perenaine Jana Põri ja peremees Aarne Põri tutvustasid köögivilju, mida nad kasvatavad, rääkisid töökorraldusest ning andsid maitsta oma talu saaduseid. Lapsed said ka tiigis elavaid kalu toita, see pakkus erilist lusti.

Kalad toidetud, köögiviljad söödud, mindi vaatama, milliste masinatega maad haritakse ja kus hoitakse kartuleid. Traktorid olid suured ja võimsad, nende kabiini sai ka uudistama minna.

Kartulihoidlas lubati kõige kaalukamale perele võrk kartuleid, oli väike võistlusmoment, milline pere kaalub kõige rohkem. Võitjapere sai auhinnaks suure koti kartuleid, aga ka teised pered ei lahkunud tühjade kätega, iga pere sai kingituseks kahekilogrammise kartulivõrgu.

Võitjad selgitatud, võis asuda koduteele. Usun, et võin kõigi sügispäeval osalenud inimeste nimel väita, et oli igati meeleolukas ja tore päev. Suur tänu RMK-le, Kadri Kullaperele ja Rautsi talu pererahvale, et tegite võimalikuks nii vahva päeva!

Triinu Sink