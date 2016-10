Tauri Pihlas: niisama käega lööma ei lähe kunagi

Tauri Pihlas ja ta kaardilugeja Ott Kiil on viimasel ajal saanud palju tunda rallisõitmise mõru poolt – kole tihti on ette tulnud katkestamisi. Ka Saaremaal toodi auto viimati finišisse 2012. aastal. Mehed meelt siiski ei heida ja töötavad õnnestumise nimel.

Kolmapäeva õhtul ootab hulk ekipaaže Leisi viiva maantee ääres testisõidu järjekorras, nende seas ka Tauri ja Ott. “See hooaeg on väga aia taha läinud,” tõdeb Tauri. “Oleme siin üritanud igat asja jälle parandada ja siis hakkab kuskilt teisest otsast järele andma,” lisab ta, viidates, et tehnika on tihtipeale osutunud nõrgimaks lüliks.

Tänavusel Saaremaa rallil loodetakse seetõttu eelkõige lõpuni jõuda, kuid mitte ainult. “Tahame oma klassis esikoha peale konkureerida. Auto on kindlasti selleks võimeline, kui ta lõpuni kestab,” sõnab EMV5-klassis sõitev Tauri. Rajale minnakse Toyota Starletiga.

Nii Tauri kui ka Ott on ühte meelt, et Saaremaa teedel on väga lahe sõita. “Rajad on huvitavad,” kinnitab Tauri.

Ott ütleb omalt poolt, et Lõuna-Eesti märksa künklikumatel radadel pole sugugi nii mõnus, kui ollakse pigem laugete teedega harjunud.

Nii nagu mitmetel teistelgi Saaremaa ralli sõpradel on, ka Tauril lemmikkatseks Undva. 23 kilomeetri pikkusel katsel on nii tehnilisi kui ka kiireid lõike, selgitab rallimees. Veel naudib ekipaaž väga linnakatset.

“Linnakatsetel on meil tavaliselt väga hästi läinud. Mitmel pool oleme teiseks tulnud, aga seekord tahaks võidu ära võtta,” selgitab Tauri, viidates, et linnakatsetel on häid kohti saadud ka teistel Eesti rallidel.

Tauri sõnul võtavad nad rallit eelkõige hobina, kuid see ei tähenda, et võidu peale sõita ei taheta. “Niisama käega lööma ei lähe kunagi,” kinnitab ta. Kodurallil on motivatsioon mõistagi laes, kuna raja ääres on ka mitmeid pöidlahoidjaid.