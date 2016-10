Nädalalõpp politseis: taas alkohol ja huligaanitsemine

Politseil tuli reedel ja laupäeval lahendada kokku 28 väljakutset, millest 17 oli seotud avaliku korra rikkumistega, s.o lärmi ja joobes isikute muu häiriva tegevusega.

Kainenema toimetati viis isikut. Liiklusohutuse tagamisel kõrvaldati liiklusest kokku 10 alkoholijoobes mootorsõiduki juhti. Väärteomenetlused alustati kaheksa alaealise suhtes, kes olid tarvitanud alkoholi.

7. septembril kell 22.30 teatati, et Kuressaare linnas on Kihelkonna mnt 1 asuva maja trepikoja aknaklaas ära lõhutud. Juhtumi asjaolude selgitamiseks on algatatud väärteomenetlus.

Samal õhtul kell 23.40 teatati teise aknaklaasi lõhkumisest aadressil Kuressaare linn Pikk tn 15. Ka selle juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud väärteomenetlus.

Laupäeval alustati ka üks kriminaalmenetlus, mis puudutab ralli ajal aset leidnud vägivallategu. Nimelt tungis laupäeval kella 15.30 ajal 55-aastane alkoholijoobes meesterahvas Undva külas kallale ralli kiiruskatse ajal teda korrale kutsunud AS G4S turvatöötajale. Kriminaalmenetlus on alustatud KarS § 274 tunnustel, s.o vägivald avalikku korda kaitsva isiku suhtes, mille eest on karistusena ette nähtud rahaline karistus või kuni viis aastat vangistust.