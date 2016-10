Lilleõis, kass ja smaili teevad sööja tuju heaks

“See on maailma kõige lihtsam asi, millega saab hakkama igaüks,” kinnitab Tiina Pitk, kes on oma vigurpannkookide küpsetamise kunstiga lapsi võlunud nii Orissaares Kase tänava kirbukal kui ka läinud suvel Kuressaare Loomesuvilas.

Tiina võtab meid vastu oma hubases metsaäärses Aste kodus. Pakub suure kruusitäie mateteed ja lülitab krepimasina sisse. Tegelikult ei pea vigurpann­kookide tegemiseks spetsiaalset masinat olema – neid saab hästi küpsetada ka tavalisel pliidil tavalise panniga. Pea­asi, et panni pind poleks nakkuv.

“Vigurpannkoogi taigen on täiesti tavaline pannkoogitaigen,” rõhutab Tiina. “Igaüks võib selle teha just sellise retsepti järgi, nagu tahab ja harjunud on.”

Vedel taigen

Ainus soovitus, mis Tiina annab, on see, et taigen peaks olema vedel – õhem kook küpseb kiiremini läbi ja seda on parem ümber pöörata. Vispeldada tuleb hoolega, et tükke ei jääks.

Tiina peab heaks ka kaupluses müüdavat ülepannikoogi-jahu. Poest ostetud pannkoogijahule võib peale vee lisada ka vahukoort, vanillsuhkrut ja pisut kaneeli – nii tulevad koogid maitsvamad ja õhulisemad.

Et erinevate kujude pannile joonistamine ja taigna doseerimine oleks lihtne ja mugav, on kõige parem kallata taigen teravatipulise otsikuga plastikpudelisse, näiteks kastme- või ketšupipudelisse.

Tiina pihustab krepimasina küpsetuspinna sprei-toiduõliga üle. “Spreiõli on kõige parem – siis saab õli parasjagu,” leiab ta.

Pikem lugu ja pannkoogiretsept ilmus laupäevases Saarte Hääles.