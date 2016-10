Segased lood Tehumardi lahinguga

Täna õhtul möödub 72 aastat paljukirjeldatud Tehumardi lahingust. Mere kaldal kõrgub mõõka meenutav betoonist ja dolomiidist monument, Lõmalasse viiva tee otsas laiub punaarmeelaste ühishaud ja teisel pool teed mõnisada meetrit Salme poole seisab neutraalse kirjaga mälestuskivi Saksa poolel langenutele. Ohvriterohke lahingu kohta on liikvel palju versioone ja siin on veel üks.

Sõidame hiljuti oma 85. sünnipäeva tähistanud Ruttar Järveotsaga Salme poole. Ootamatult osutab mees Tehumardi lahingus langenute ühishaua kõrval oleva parkla servas paikneva stendi poole ja ütleb, et tema ei saa aru, miks sinna sellist valet on kirjutatud. Kuigi algselt pidime minema Salme alevikus olnud I maailmasõja aegseid Saksa sõdurite matmiskohti vaatama, teeme kannapöörde ja lähme stendi lähemalt uurima.

Nüüd juba pea pool sajandit Mändjalas elanud Ruttari lapsepõlv möödus Tehumardi külas. Tema isakodu jääb sambaga tähistatud lahingukohast umbes kilomeetri kaugusele. Lahingupäeval olid nad veel kogu perega rahulikult kodus.

Ruttari, nagu teistegi talulaste, ülesanne oli talu loomade karjatamine. Loomad aeti tavaliselt kokku ja siis oli karjalastel võimalik koos midagi huvitavat teha. “Kuni viis kilomeetrit võisime Hirmuste poole liikuda, siis tulid teiste maad vasta,” selgitab Ruttar.

Linna poole ulatus nende territoorium umbes Keskrannani välja. Ruttari vanaema pidas aastaid Järve kõrtsi ja onul oli kõrtsi kõrval talu. Salmele neil eriti asja polnud. Seal käidi koolis ja hiljem pidudel. Kuid sõjasündmuste tõttu 1944. aasta sügisel Salme vallamaja teisel korrusel asunud kooli ei avatud. Seega oli lastel vaba põli toimuvat uudistada.

Päev algas pauguga

Et tollastest sündmustest täit ülevaadet saada, sõidame tagasi Kogula teeristi. Just seal ootasid Kuressaare poolt tulnud sakslased Kogulast lähenevaid venelasi. Ruttar selgitab, et siis oli kogu ala lage kuni Salmeni välja. Tee ja mere vahele jäid üksikud suured männid, seal sakslased end peitsidki.

Täispikk lugu ilmus laupäevases Saarte Hääles.