UUS: Pöide asendusvolinik on Kristiina Õun

16. septembril Pöide volikogu koosseisust lahkunud Koit Kelderi asemikuks nõustus saama Kristiina Õun.

“Meie volikogu on taas täies koosseisus,” kinnitas Pöide vallasekretär Maire Käärid. “Pühapäeva õhtul saatis Kristiina Õun digitaalse allkirjaga nõusoleku ja täna vormistasime otsuse, et ta on tänasest asendusliige.”

Käärid tõdes, et enne, kui Õun nõusse saadi, ütles volinikukohast ära neli-viis temast valimisnimekirjas eespool asetsenud inimest, kelle poole valimiskomisjon pöördus.

Kristiina Õun kogus 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel neli häält.