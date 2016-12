Saaremaa lihatööstus teeb Tallinnas “Pulli” (FOTOD) (7)

Tallinnas Rotermanni kvartalis on juba mõnda aega ehtinud ühte mere poole vaatavat hoonet suurte tähtedega silt “PULL”. Peagi avab seal uksed liharestoran, kus road valmivad ka Saaremaalt pärit lihast. Samas tegutseb seal sellest nädalast Saaremaa lihatööstuse lihapood.

Kõiki ruume rendib küll Saaremaa lihatööstus (SLT), kuid restoraniruumid on SLT omakorda edasi rentinud Pull OÜ-le, mille eesotsas on Eesti parim grillmeister Enn Tobreluts. Enn koos äripartnerite Hanno Kuuli ja Andres Tuulega on restorani Pull omanikud.

Butchery, mis eesti keeli tähendabki lihapoodi, on seevastu puhtalt SLT jagu. “Lihapood ja restoran teevad head koostööd iga päev, oleme head naabrid ja restoran kasutab loomulikult ka meie liha,” kinnitas SLT juhatuse esimees Kristjan Leedo. “Meie nägemuse järgi peavad iga asjaga tegelema oma ala parimad. Nii ka Pullis ja Butchery’s.”

Lihakraam on poes enamjaolt Saaremaalt pärit. “Saaremaine hästi kasvatatud sealiha, saaremaine lihaveise liha nii märg- kui ka kuivlaagerdatud kujul ning meie parim lihakraam, mis on toodetud saarlaste endi poolt Saaremaal,” loetles Leedo, kelle sõnul on nad üllatusena valmistanud ka mõned ekstratooted, mida müüakse ainult Butchery’s.

Ühtlasi on lihapoes valik tooteid, mis on toodud merereisidelt Itaaliast – vinnutatud singid ja erilised toorsalaamid. Lisaks on sealt võimalik osta sebra-, krokodilli-, metsjänese-, känguruliha ning metstuvi- ja tedreliha. “Kuniks Saaremaal sebrasid, känguruid ja krokodille kasvatama ei hakata, peame need erilihad sisse tooma,” naljatas Leedo. Kristjan Leedo märkis, et lisaks kvaliteetsele lihale ja grillile pakub kohe-kohe avatav restoran Pull eelkõige tasakaalustatud toitumisvõimalust, kus on tähtsal kohal ka värsked salatid, mahlad ja naturaalsed smuutid.

SLT müüb praegu igas kuus 150 tonni jahutatud liha. Lihamüügi kogemus on küll pikaajaline, aga jaekettides peab sortimendi paika panema optimaalselt. “Seepärast tahtsimegi teha lihapoe, kus oleks suurim valik erinevaid lihasid ja eriti kõrge kvaliteet,” põhjendas Leedo poe avamist.

Poele ja restoranile kohta leida ei olnud keeruline, aga keerukas oli ruumid selliseks muuta, nagu vaja, kuna siin seadis omad piirid muinsuskaitse. Lõpptulemus tuli aga nii Kristjan Leedo kui ka Enn Tobrelutsu sõnul väga hea. Maja aitas stiilselt sisse seada Ines Haak sisekujundusagentuurist Ace of Space.

“Asume Rotermanni 2, mis on kesklinna ja sadama vahelises piirkonnas, kus liigub väga palju meie tulevasi kliente,” märkis Leedo.

Tobrelutsu sõnul on restorani sihtrühm inimesed, kes armastavad maitseelamusi. “Nii restoranis kui ka lihapoes on selleks parimad võimalused. Valikut on meil nii grillisõpradele, taimetoitlastele kui ka kalasõpradele,” kinnitas ta.

Restoranile nime valimisega oli üsna lihtne lugu. “See on nii lahe rahvusvaheline nimi. Ja pulli peab elus ju saama!” naeris Tobreluts.

Pulli menüü on mitmekülgne. Enn Tobreluts oma tiimiga on teinud suure töö ja usutavasti on see üks parimaid menüüsid Eestis, arvas ta.

“Säravamaid liharoogasid on palju, kasvõi näiteks grillitud karukäpad, hiigelsuur laagerdatud lihaveise Tomahook-steik, sisefileesteik ja antrekoot,” loetles Tobreluts.

Sisuliselt on menüüs igasugust liha, mereande, salateid, smuutisid jne. “Kasutame pea kõiki erilihasid. Samuti saab alati lihapoest sobiva lihatüki välja valida, et seda siis restoranis küpsetada ja serveerida.” Ehkki Pull on liharestoran, ei tähenda see, et seal magusroogasid üldse poleks.

“Pulli menüüs on ka maitsvad magustoidud. Tasub kindlasti proovida,” kinnitas Tobreluts. Kui küsida, mille poolest erineb Pulli köögipool juba tegutsevate restoranide köökidest, siis on Pullis Tobrelutsu kinnitusel väga rikkalikult köögitehnikat. “Suur rõhk on ehtsal tulel – enamik roogasid grillitakse otse süte kohal ja süte sees,” märkis ta. Restoran Pull avatakse ametlikult novembri esimeses pooles.