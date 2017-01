EBC Ehitus inkassofirmade mustas nimistus (18)

Ebaõnnestunud projektid ja kõlvatu konkurents ehitusturul on viinud ehitusfirma EBC Ehitus seisu, kus tema võlausaldajad on kaasanud oma raha kättesaamiseks inkassofirmad.

Äripäev avaldas OK Incure ja Julianus Inkasso teated maksekohustusi nõuetekohaselt mittetäitvate firmade kohta, kelle hulgas on ka EBC Ehitus AS.

Firma omanik Ago Arge ütles Saarte Häälele, et raskused on tekkinud mõne eelmisel aastal Tallinnas ebaõnnestunud projekti pärast. “Eks konkurendid kindlasti oota peiesid ja ma saan neist täiesti aru, aga aeg näitab, mis saab,” sõnas ta.

Palju sõltub Arge sõnul sellest, mida ehitusturg üldiselt teeb, aga seal on praegu segased ajad – tööd nagu on, aga hind, mis selle töö eest saadakse, ei ole jätkusuutlik. “Igas sektoris peab ikka mingi kasum ka tekkima. Et inimene saaks oma palga baasil pangast laenu ka võtta. Kui Soomes on ehituses firma keskmine baastunnihind 35 eurot, siis Eestis ei saa isegi 15 euroga enam hankel tööd,” kurtis firmajuht.

Arge nentis, et senise skeemi järgi ei suuda firma praegu turul paraku enam püsida ja pärssivaks on siin saanud just ülisuur ettevõtlusvabadus. “Viie minutiga tehakse uus firma, aga makse ei taha üldse mitte keegi maksta. Kui üritad asja enam-vähem ausalt ajada, siis on keeruline. Me peame konkureerima selle halli massiga, kes sisuliselt töötab miinimumpalgaga,” tõdes ta.

Ago Arge lisas, et see on paraku probleem ja küllap päädib ka tema firma jaoks kunagi vormimuutusega. “Samamoodi me kindlasti edasi lasta ei saa,” kinnitas ta, viidates, et kõne alla võib tulla nii töötajate arvu vähendamine, mida Tallinnas on ka juba tehtud, või suurem rõhk alltöövõtjatele.