Kuressaare kohtumaja saalis eile levinud alkoholilõhnad panid prokuröri ja kohtuniku kahtlema kohtualuse adekvaatsuses ning otsustama, et istung Heimar Tiiriku üle tuleb edasi lükata.

Heimar Tiiriku tõid kohtupinki paragrahvid, mille alusel teda süüdistati kehalises väärkohtlemises ja asja omavolilises kasutamises. Üks paragrahvidest on seotud tänavu juuli lõpus Tehumardi–Kogula maanteel juhtunud liiklusõnnetusega, mille tagajärjel hukkus 27-aastane kahe lapse ema Kristiina.

Kohtusaali ukse taga ütles mees, et tal on diagnoositud kliiniline depressioon, mis on pärast õnnetust veel hullemaks läinud. “Ma lihtsalt värisen. Ei suuda tööd teha, süüa, magada. Ma näen seda surnud naist, oma vennanaist, igal pool. Kogu aeg on ta mul unes külas, tunnen, et ta puudutab mind ja mitte midagi teha ei saa,” kurtis Tiirik.

Õnnetus juhtus, kui Tehumardi poolt tulnud Škoda Octavia kaotas kurvis juhitavuse, kaldus vastassuunda ja seejärel teelt välja, jäädes pidama põllu ääres katusel. Roolis olnud turvavööta Kristiina paiskus autost välja ja hukkus, Heimar Tiirik pääses kergemate vigastustega.

Eile oli Tiirik kohtus, valmis süüdistust kuulama, aga enne veel, kui kohtunik jõudis saali siseneda, tuvastas prokurör mehel alkoholilõhnad. Kohtualune kinnitas, et oli joonud eelmise päeva õhtul, viidates oma depressioonist tulenevatele värinatele.

Kohtunik otsustas kohale kutsuda patrulli, et see aitaks välja selgitada Tiiriku võimaliku joobeseisundi. Politseinikud ütlesid kohale jõudes, et ilma selge põhjuseta nad inimest puhuma ei pane, sest isik tundub adekvaatne.

Istung loeti sellega lõppenuks, kuna kohtunik ja prokurör leidsid, et ei saa kohut pidada inimese üle “ehk on kaine”-meetodit kasutades.

Mis puutub kohtuprotsessi, ütles Heimar Tiirik, et ta ei saagi täpselt aru, milles teda süüdistatakse. Ta meenutas, et võttis tol saatuslikul õhtul venna käest auto ja andis võtmed vennanaise kätte. “Ütlesin, et sinu mehe auto, sõida ise. Ma ei saa eitada, et polnud tol hetkel enam kaine ka. Ütlesin enne sõitmist, et pane jumala eest rihm peale,” rääkis mees.

Tiirik lisas, et tal on raske olla ja psüühika on tuksi keeratud, seetõttu kipub käsi ka alkoholi järele. “Ikka kogu aeg mõtlen, et ma poleks tohtinud talle võtmeid anda. Tahan oma poja nimel joomist maha jätta, sest tal pole vaja niisugust eeskuju. Niimoodi enam edasi ei saa,” rääkis Heimar Tiirik. Ta möönis, et kõige raskem on leppida sellega, et lapsed on oma emast ilma jäänud. “Ma oleks tahtnud ise seal maas surnud olla. Vähemalt oleks rahu,” sõnas Tiirik.

Tema kohtuasi tuleb arutamisele 21. detsembril.

Täpsustatud süüdistuse paragrahve 11.11.2016 kell 10.49.