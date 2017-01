Toetusega ostetud loomad näljapajukil (+VIDEO) (34)

Joogivee ja talvesöödavaruta jäetud lihaveised Vätta poolsaarel on tunginud karjamaadelt külatänavale ja teevad oma ööpäevaringse hädakisaga külarahva meele pisarateni härdaks.

“Loomad karjuvad öösel ja päeval, on neil siis janu või mis iganes, ja siis nad pressivad ennast aedadest välja,” ütles Vätta poolsaarel asuva Suure-Rootsi küla elanik Kadi Mäeots. “Ma arvan, et kohalike jaoks, kel vähegi süda sees, on see vaatepilt väga-väga kurb.”

Mäeots rääkis, et juba oktoobrist saadik on osa loomi külapeal lahti, loomade omanik elab aga alaliselt mandril ja telefoni vastu ei võta. Loomade eest hoolitsema palgatud inimesed on samuti loomakasvatuses võhikud ja annavad end näole väga harva. “Kõik see kaks nädalat, mis see lumi on maas olnud, ei ole need loomad süüa saanud ega vett ka mitte,” lisas Suure-Rootsi elanik Jaanus Mäeots.

Kadi Mäeotsa sõnul olid loomad kehva heina peal ja joogiveeta ka suviti. Enam kui 60 ha taastatud loopealseid, mille hooldamiseks oli Suure Katla Selts võtnud karjatamiskohustuse, nägid loomi vaid pisteliselt, sest enamiku aja karjatamisperioodist hoiti loomi lagedal karjamaal, kus ninaesist napib.

Kui Saarte Hääl kolmapäeva õhtupoolikul Suure-Rootsi külas asja uurimas käis, võtsid neid vastu lume alt kuivanud kuluheina kraapivad meeleheitel loomad. Veised ja üksikud mullikad jalutasid ninaesist otsides külavahel. Kui Suure-Rootsi elanik Alvar Sirkel puu pealt õunu raputas, tormasid loomad üksteist kõrvale trügides kõhutäit saama. Pisike mullikas, kes suurte poolt jõhkralt eemale lükati, jäi, pea norus, seljaga õunapuu poole kivistunult seisma. Lume alla mattunud karjamaalt kaikus kõikjalt paarikümnepealise veisekarja katkematu “ammuu”, mis külaelanike sõnul ei vaibu ka öösel.

Hetkel, mil toimetuse auto end tagasiteele seadis, oli karjamaa kõrvale pargitud Soome numbrimärgiga kaubik, millest väljunud noor mees ja naine loomadele sümboolses koguses heina ja juurvilja jagasid. Loomade omaniku palgatud noormees juhtis sööda ümber puhkenud möllu kommenteerides tähelepanu asjaolule, et loomad on nii näljas, et ei tee rüseluses vastu elektrikarjust põrgates sellest väljagi.

Eile sai Saarte Hääl telefoni teel ühendust ka loomade omaniku Diimo Liivaga, kes ütles, et loomad on igati toidetud ja ainuke probleem on loomade karjaaiast väljamurdmine, mille põhjus vajab selgitamist. Möödunud aastal PRIA-lt üle 17 000 euro pindalapõhiseid toetusi saanud Liiva tunnistas, et talveks ta loomadele heina varunud pole, vaid ostab sööta talunikelt. Eelnevalt oli Liiva juhitud Suure Katla Selts saanud lihaveiste ostuks kahe KIK-i projekti kaudu üle 40 000 euro toetust. Liiva lubas saata pikema kommentaari meili teel, kuid lehe trükki mineku ajaks mingit täiendavat selgitust ei tulnud.

Eile päeval käisid olukorda Suure-Rootsi külas inspekteerimas Pihtla vallavalitsuse, KIK-i ja VTA esindajad. VTA pressiesindaja Martin Altraja sõnul tuvastasid veterinaarid eile, et Suure Katla Seltsi loomad on Suure-Rootsi külas tõepoolest hooletusse jäetud. Altraja sõnul oli omanikuga ka muid probleeme ja kindlasti tehakse talle mingi ettekirjutus või algatatakse isegi väärteomenetlus. “Mis veel tõenäoliselt rakendub, on see, et PRIA-le tehakse ettepanek toetuse vähendamiseks,” märkis ta.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütles, et tänavu on Suure Katla Seltsis kohapeal toimunud nii PRIA kontroll kui ka VTA kontroll, aga tulemusi tohi enne avaldada, kui kontrolli tulemuste põhjal tehtud otsused on jõustunud.

Suure Katla Seltsile loomade ostuks raha eraldanud KIK-i Saaremaa esindaja Terje Volke ütles, et ta on teinud KIK-i juhtkonnale olukorrast ülevaate. „Meil on menetlustoimingud pooleli ja rohkem ma rääkida ei soovi,” sõnas Volke.

Eile ametkondade sündmuspaigal viibimise ajal jõudsid kohale loomaomaniku organiseeritud heinapallid ja lisaks tellis sööta juurde Pihtla vallavanem. Kadi Mäeots kinnitas aga, et vaatepilt oli endiselt kurb, vaatamata heinapallide saabumisele. Kari on laiali lagunenud, paljud loomad ei läinud sööda juurde isegi keelitamise peale. “Kaks-kolm väikest vasikat hoiab omaette, ei läinud sööma, vaid tuhnivad külahoovides ja võõrastel heinmaadel lume alt süüa otsides.”

Suure Katla Seltsi naabruses toimetav maahooldaja Rauno Rahnel ütles, et Diimo Liiva loomapidamine on nördimust tekitav. “Sellised inimesed ei tohiks üldse loomi pidada, tal on seal kõik asjad ligadi-logadi,” sõnas Rahnel. “Ta on ilmselt poolele Saaremaale võlgu igasugu asjade eest ja oma kohustusi ta ei täida. Ka on tal maaomanikele rendid maksmata.”