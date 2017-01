Ecofarm tõi müügile saaremaised tooted (2)

Pärnumaal asuv kalakasvatajate ühistu Ecofarm on Farmare brändi all müüki toonud kodumaised kalatooted. Nende pakenditelt võib leida ka Saaremaa Ehtsa Toote märgi.

Ecofarmi saarlasest eestvedaja Henry Otsa (pildil) sõnul liigub Ecofarm ühistuna tõusvas joones ja on ellu viimas plaane, mille teostamist on viimaste aastate jooksul ette valmistatud. “Oleme Farmare brändi all välja arendanud uued tooted ja tuleme nendega turule. Esimesi Farmare tooteid saab meie hea koostööpartneri Selveri kauplustest juba osta,” rääkis Ots.

Praegu on nende peamine toode küpsetamisvalmis forellifilee saaremaise soolakristallidega võiga. Peagi on aga lisandumas veel kolm-neli uut toodet, mis on kas küpsetamisvalmis või kohe söödavad ehk ingliskeelsete nimedega tootesarjad Farmare Ready to Cook ja Farmare Ready to Eat. “Söömisvalmis kalad on kas suitsutatud või marineeritud,” lisas Ots.

Partneriteks Selver ja Rimi

Tootmise mahunumbritest on veel vara rääkida, kuid pigem on Otsa kinnitusel kala tarvis rohkem kui vähem. “Meie põhimõte on pakkuda kvaliteetset ja puhta maitsega värsket kala, pakkuda kala, millist Eesti turul on väga vähe saada,” kinnitas ta.

Suure osa Farmare tööst moodustab tema sõnul tarbija harimine. “Juurutame teadmist, et Eesti kalakasvatajad suudavad pakkuda kvaliteetset ja tasukohaste hindadega kala, mille päritolu on selge, letile jõudmise aeg võrreldes välismaalt toodavaga väga lühike ning maitse parem ja värskem,” selgitas Ots.

Farmare toodetega osaleti oktoobri lõpus ka esmakordselt toidumessil FoodFest ning saadi seal inimestelt vahetut ja väga positiivset tagasisidet, mis andis kindluse, et tehakse õiget asja. Lepingupartneriteks on neil Selver AS ja Rimi Eesti, ent see pole veel kõik. “Võitsime riigihanke Eesti Rahva Muuseumi köögi varustamiseks kalatoodetega ja oleme veel mitme partneriga läbirääkimiste faasis,” avaldas Henry Ots.

Samas rõhutas ta, et Ecofarm on arengufaasis, tootmist alles käivitatakse ja arendatakse ka uusi tooteid. See kõik võtab oma aja. “Oleme teinud mitmeid edusamme, kuid loomuliku osana ka eksinud,” möönis ta. “Meil on soov, oskus ja tahe õppida nii oma kui ka teiste vigadest ja edulugudest, et tõestada end jätkusuutliku ühistuna.”

Ühistu jaoks tõi lõppev aasta mitmeid muutusi, kuid nüüd loodetakse keskenduda oma põhitegevusele. “Tahame Eesti tarbijale pakkuda värsket kodumaist kala, tehes selle tarbimise mugavaks ja mõnusaks,” rääkis Ots, lisades, et Farmare bränd esindabki neid põhimõtteid. “See ei saa aga juhtuda, ilma et annaksime oma liikmete toodangule lisaväärtust.”

Kasvamisplaan Saaremaal

Kuigi Ecofarm asub Pärnumaal, võib toodetelt leida Saaremaa Ehtsa Toote märgi, kuna kasutatav kala kasvatatakse Saaremaal Ösel Harvest OÜ-s. Otsa kinnitusel on kaladel Pihtla farmis parimad elamistingimused ja seal on täidetud ka kõige rangemad kvaliteedinõuded.

“Me ei kasuta antibiootikume ega geneetiliselt muundatud sööta, sest meie kala ei vaja neid,” kinnitas ta. “Kala saab kasvada tervelt ja loomulikult basseinides, mis on täidetud ideaalse soolsusega saaremaise põhjaveega,” selgitas Ots. “Tänu biopuhastitele on vee kvaliteet ühtlane ja ei toimu mingit raiskamist. Kalade seedejääke kasutavad kohalikud põllumehed aga väetisena.”

Pihtlas kasvatavad nad eelkõige portsjonforelli ja nn asustusmaterjali teistele kalakasvatustele üle Eesti. Töötajaid on Pihtlas viis ja kui arvestada ka ehitusetapiga, mille käigus rajati maimukasvandus ja põhikasvatushoone, on Saaremaal tegutsetud juba kuus aastat.

Lisaks on plaanis Saaremaal veelgi kasvada. Kihelkonnale kavandatud Ösel Aquafarms OÜ on praegu rajamise faasis. Tegeletakse lubade ja kooskõlastuste hankimisega, et lähiajal konkreetse projektini jõuda.

“Loodame, et kõik asjad lahenevad positiivselt, et saaksime juba paari aasta pärast rääkida täiesti uuest tasemest Eesti vesiviljeluses,” ütles Henry Ots.