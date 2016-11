17-st pidutsenud alaealisest kümme olid purjus

Pühapäeval kella kolme ajal öösel kutsuti politsei Muratsi külla, kus Merekivi puhkemajas toimunud sünnipäevapeol olid purjus alaealised.

Politseinikud leidsid majast 17 pidutsevat alaealist, kellest kümnel tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused ja nende osas alustati väärteomenetlust. Politseijaoskonda toimetatud 15–17-aastased noored anti üle vanematele.

Merekivi puhkemaja pidaja Targo Tiidussalu ütles portaalile Saarlane.ee, et 17-aastane tütarlaps pidas majas sünnipäevapidu. “Et meilt maja üürida, peab olema vähemalt 18-aastane,” rääkis ta. “Kuid asju ajas tütarlapse ema ning me ei näinud põhjust keeldumiseks. Andsime võtmed õhtul üle ja siis oli kõik korras, mingit alkoholi polnud. Võtmete üleandmisega andsime ka peo järelevalve ja kontrolli üle vanemale, sest ise ei saa ju seal pidevalt kontrollimas käia.”

Kes politsei kutsus, puhkemaja pidaja ei teadnud. Kuigi enamik noorukeid oli purjus, midagi lõhutud ega läbustatud polnud. “Ega ma täpseid detaile tea, kuid niipalju kui mina kuulsin, ilmusid peole tüdruku klassivennad, keda polnud vist kutsutud. Nemad tõid vist ka alkoholi kaasa,” ütles Targo Tiidussalu.

Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseiniku Kaisa Nurme sõnul tuleb majutuskohtade pidajatel veenduda, mis eesmärgil nende ruume renditakse.

“Tõenäosus, et selline pidu mingil moel käest ära läheb, on väga suur. Seepärast tuleks ka ettevõtjatel tõsiselt tähelepanu pöörata, kellele ruume renditakse ja mida teha plaanitakse. Noored ei suuda tihti ennast kontrollida ega alkoholikoguste mõju kriitiliselt hinnata ning hindavad oma võimeid pahatihti üle,” rääkis Nurm. “Eriti keerukaks muudab alaealiste alkoholitarvitamise see, et kuna see on keelatud ja noored seda ka teavad, ei julge nad süütundest endale või kaaslastele õnnetuse korral alati abi kutsuda. Markantseim näide oli selle aasta alguses Raplamaal, kus narkojoobes neiu kaaslaste poolt tee äärde jäeti.”

Oliver Rand