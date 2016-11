Ettevõtja: laevale peab saama ka üldjärjekorrast (4)

SOL Baltics Saaremaa töödejuhataja Liivi Nõmm ei ole rahul olukorraga, et Triigi–Sõru liinil pääsevad laevale ainult eelmüügist ostetud piletitega sõidukid.

Nõmm kirjeldas Saarte Häälele läinud reedel aset leidnud juhtumit, kus firma auto, mis oli üldjärjekorras teine, jäi õhtusest Hiiumaa reisist maha ja seetõttu ei jõudnud töömehed järgmisel hommikul kella kaheksaks objektile.

Nõmme sõnul jäi ettevõtte sõiduk, mis oli sadamas juba kaks tundi enne graafikujärgse reisi väljumist, maha seetõttu, et laevale laaditi üksnes eelnevalt ostetud piletiga autod. Talle jäi arusaamatuks, kas üldjärjekorrast võetakse sõidukeid laevale või mitte.

“Mõistame kliendi pahameelt täiesti, sest sadamas kulutatud aeg ja laevale mittepääsemine on kahtlemata ebameeldiv kogemus,” ütles Triigi–Sõru laevaliini käitava OÜ Kihnu Veeteed juhatuse liige Andres Laasma.

Ta selgitas, et vastavalt sõitjate ja sõidukiteveo tüüptingimustele müüakse Sõru–Triigi laevaliinil eelmüügist välja 80 liinimeetrit laeva tekipinda ja üldjärjekorrast peaks tavaoludes lisaks mahtuma laevale 20 liinimeetri jagu ehk kuni neli sõiduautot.

“Paraku juhtub vahel ka nii, et eelmüügist pileti ostnud kliendid eksivad liinimeetrite arvus ja seda eriti haagistega sõidukite puhul. Samuti võib tekkida probleeme, kui laeval on veoautod või suuremad maasturid ja kaubikud, mis ei võimalda tekipinda nii ökonoomselt kasutada, et üldjärjekorrast neli sõiduautot peale võtta,” rääkis Laasma ja lisas, et just niisugune situatsioon juhtus ka kliendi viidatud 18. novembri õhtusel väljumisel.