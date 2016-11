Fotokonkursil esikohta välja ei antud

Kuressaare merepäevade ajal käima lükatud fotokonkursi “”Kõik me kanname endas meremärke” (L. Meri)” võitjat välja ei kuulutatud. Küll aga nimetas žürii teise ja kolmanda koha võitnud ning mitmeid eripreemia väärinud fotosid. Neist ühe autor on Saarte Hääle fotograaf Maanus Masing. Teise ja kolmanda koha said Valmar Voolaid ja Kristina Mägi. Fotokonkursi publikuhääletuse võitis Eilika Trummar.

Konkursile laekus 118 tööd. Žüriisse kuulusid Toomas Kiige Eesti fotokunstiühingust, fotograaf Lembit Michelson, Lii Pihl Kuressaare Raegaleriist ja Heli Jalakas Kuressaare linnavalitsusest. Autasustamine toimus laupäeval Kuressaare VI fotopäeval.