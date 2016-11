Hannes Hanso hakkab riigikaitse-komisjoni juhtima (1)

Uue koalitsioonileppe tulemusena kaitseministri tooli Margus Tsahknale loovutama pidanud endine Kuressaare linnapea Hannes Hanso (pildil) läheb taas riigikogusse. Kui enne ministriks saamist juhtis ta väliskomisjoni, siis nüüd peaks teda ootama riigikaitsekomisjoni juhi tool. Vähemalt on selle komisjoni juhi koht vastavalt kokkulepetele SDE täita.

“Muidugi olen kurb,” naeris Hanso, kui Saarte Hääl tundis huvi tema meeleolude kohta. Veidi üle aasta minister olnud Hanso nentis, et tööd on tehtud palju ja hästi. Samas tõdes ta, et paraku tuleb poliitikas arvestada uute kokkulepete sõlmimise ja ministrikohtade vahetumistega.

Hannes Hansoga koos lahkub ka tema nõunik, kuressaarlane Leet-Rauno Lember. Kohalike omavalitsuste eelmiste valimiste ajal Hanso asendusliikmena Kuressaare linnavolikogusse pääsenud Lembri võttis Hannes Hanso endale “juhtmeks” (nii nimetatakse slängis poliitnõunikke).

Mis Lembrist edasi saab, seda peab ta Hanso sõnul ise mõtlema. Veidi on noore mehega võimalikest tulevikuvariantidest ka räägitud. “Ma usun, et tal on poliitikas tulevikku,” arvas Hanso ja lisas, et eks kõik sõltu noormehe oma soovidest. “Temast on mulle väga palju abi olnud ja oma tööd on ta teinud korralikult,” ei olnud Hanso Lembri kiitmisega kitsi.