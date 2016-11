Ida-Saarele võib vilkuda roheline tuli (8)

Eile riigikogu käest valitsuse moodustamiseks volitused saanud peaministrikandidaat Jüri Ratas ütles riigikogu kõnetoolist, et uus valitsus ei hakka haldusreformi tingimusi muutma. Sealhulgas ka 5000 elaniku alampiiri.

Siiski nentis Ratas, et kui on moodustamisel omavalitsus, kus elab 4800 elanikku, ja see hakkaks toimima, siis tema ei näe põhjust, miks seda ei võiks moodustada. “Kui see on mõistlikult moodustatud omavalitsus, siis selliseid asju tasuks kaaluda,” kinnitas tulevane peaminister, kelle sõnul jääb haldusreformi läbiviimine peaministri õlgadele.

Teadupoolest oli Ida-Saaremaa valla loomisel kõige suuremaks takistuseks see, et elanike arv oleks jäänud napilt alla nõutud 5000.