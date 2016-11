Jõulupuu 15 meetrit kõrge

Eile jõudis Kuressaare keskväljakule tänavune jõulukuusk, mis sedakorda toodi Valjala vallast. 15 meetri kõrgune jõulupuu kasvas Sakla külas Lõve jõe ääres.

Kuressaare Linnamajanduse juhataja Mikk Tuisu (fotol) sõnul on puu umbes 75-aastane ehk siis mulda saanud umbkaudu ajal, mil Eestis algas Nõukogude okupatsioon.

Tuisu kinnitusel linn kuuse eest maksma ei pidanud. Küll aga oli päris tükk tegemist kuuse linna transportimisega. Nimelt tuldi linna mööda Pihtla teed ja Pihtla asulas tuli üle tee kulgevaid õhuliine seetõttu päris palju kõrgemale tõsta.

Palju on arutatud, et kui linnasüda uuendatakse, kas jõulupuu ka pärast seda samas kohas seisma hakkab. Linnapea Madis Kallas ütles, et projekti järgi on jõulupuul täitsa oma koht olemas sealsamas, kus ta praegugi asub. Keskväljaku uuendustööd, mis algavad 2017. a turismihooaja lõpus, Kallase sõnul tuleva aasta jõuluaega ei sega.