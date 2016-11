Kikkase asendaja selgub detsembris

Kuressaare linnapea Madis Kallas ütles, et linnavalitsuse ametist lahkuva liikme Simmo Kikkase (pildil) koha täitmist hakkab volikogu SDE fraktsioon arutama kohe pärast volikogu sellenädalast istungit.

“Erinevaid kandidaate on juba ka tänaseks fraktsioonis arutatud, aga mingeid valikuid enne reedet ei tehta,” märkis Kallas. Linnavalitsuse liikme ametikoht on poliitiline ja selle peab kinnitama linnavolikogu.

“Ootused uuele valitsuse liikmele on kõrged, nagu alati uute inimeste meeskonda tulemisel,” kinnitas linnapea, kuid lisas, et samas on see sisuliselt töökoht kümneks kuuks. Siis toimuvad taas kohalike omavalitsuste valimised.