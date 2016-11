Kuressaare jahisadamast leiti uppunud mees

Pühapäeva hommikul toodi Kuressaare jahisadamas merest välja uppunu. Politsei andmeil oli tegemist 1964. aastal sündinud mehega, kes pärit Läänemaalt. Mees oli Koluvere hooldekodu elanik.

Uppunu leidis sadama tagumises nurgas oma võrke vaatamas käinud kalur Kaido Tiit. “Võrgud jooksevad mul seal paralleelselt ja nii ta seal oli, teisel pool võrke,” kirjeldas Tiit.

Tiit silmanud oma sõnul juba eemalt, et võrkude läheduses on vees tume kogu, esiti arvanud ta, et ehk on hüljes võrkude kallal. Siis märkas ta aga, et kogu juures on ka midagi valget.

“Hing ei andnud rahu, jäi kripeldama ja läksin vaatasin lähemalt,” tunnistas ta. Kogule lähenedes oli aga näha, et tegu on inimesega, seega helistas kalur kohe päästekeskusse.

Kaido Tiidu sõnul ei saanud mees ilmselt väga ammu uppunud olla. Ta tõdes, et ta pole küll asjatundja, kuid uppunu väljanägemise järgi võis see juhtuda kas pühapäeva hommikul varem või äärmisel juhul laupäeva õhtul.

Tiit nentis, et mees oli pigem lühemat kasvu ja habetunud, heledate pükstega, kingad olid tal jalas, ent sokke polnud. “Taskus oli tal kollane lipik või retsept – rohtude nimekiri,” rääkis Kaido Tiit. See võis olla abiks mehe isiku tuvastamisel.

Päästeameti Lääne päästekeskuse valve-pressiesindaja ütles Saarte Häälele, et neile tuli teade uppunu leidmise kohta hommikul kell 10.03. Sündmuskohale tõtanud päästjad tõid uppunu paadiga kaldale ja andsid edasi politseile.

Politseist kinnitati Saarte Häälele, et hukkunu isik on tuvastatud ja tegemist on 1964. aastal sündinud mehega. “Esialgsel välisel vaatlusel kehal vägivalla tundemärgid puuduvad ja surnukeha saadetakse edasi kohtuarstlikule lahangule,” ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak. “Teadaolevalt oli uppunud mehe näol tegemist ühe Läänemaa hooldekodu elanikuga ehk mitte kohalikuga,” lisas ta.

Teadaolevalt lahkus 52-aastane mees Koluvere hooldekodust reede õhtul. Teda küll otsiti, kuid tulemusteta.

“Ta on ka varem korduvalt niiviisi asutusest lahkunud,” nentis politsei pressiesindaja. Mees võis hääletades mõne auto peale saada ja nõnda Kuressaarde välja jõuda. Miks just siia, pole teada.

Sel sügisel on see juba teine uppumine Saaremaa vetes. Veidi vähem kui kuu aja eest jäi Vätta poolsaare lähedal merel kadunuks mõrda tühjendama läinud 61-aastane Vaivere mees Paavo Rahnel, kes on siiani leidmata.