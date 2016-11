Leisi keskkooli gümnaasiumiosa suletakse (2)

Eilsel Leisi vallavalikogu istungil otsustati Leisi keskkool järkjärgult põhikooliks reorganiseerida.

Volikogu esimees Andrus Kandimaa ütles, et ühel või teisel moel on see küsimus üleval olnud juba 2007. aastast. Viimastel aastatel on direktoreid vahetatud ja üritatud kooli atraktiivsemaks muuta, kuid see pole õnnestunud, tõdes Kandimaa. “Tegemist on valusa küsimusega, aga aeg oleks see ausalt ja mõistlikult ära lahendada,” lausus ta.

Samal meelel oli ka vallavalitsus. Vallavanem Ludvik Mõtlep tõdes, et keskkooliosaga jätkamisel ei ole suuremat mõtet, kui lapsed ise eelistavad gümnaasiumiharidust omandada mujal.

Põhikooliks reaorganiseerimise poolt hääletas seitse ja vastu neli volikoguliiget. Kaks volikoguliiget jäi erapooletuks. Andrus Kandimaa märkis, et pärast gümnaasiumiosa sulgemist tuleb tööd edasi teha selle nimel, et Leisi põhikool ei jääks ripakile. Praegu seisvad õpetajad Kandimaa hinnangul kogukonnast liiga eraldi. “Kooli tegemistes peab tekkima läbipaistvus ja koostöö kogukonnaga. Vastasel juhul oleme aastate pärast probleemi ees, kas jätta Leisi üheksa klassi või kuus klassi.”

Aastaks 2020 kaob Leisi koolist seoses reorganiseerimisega 5,5 õpetaja töökohta.

Õppeaastal 2016/2017 avati Leisi keskkoolis 10. klass nelja õpilasega, 11. klassis õpib kuus õpilast ja 12. klassis kuus õpilast. Sel õppeaastal kooli 10. ja 11. klassi lõpetavatel õpilastel võimaldatakse jätkata õpinguid soovi korral Leisi keskkoolis gümnaasiumiastme lõpuni.

Tuleval õppeaastal uut 10. klassi aga ei avata ja õppeaastast 2019/2020 nimetatakse kool ümber Leisi kooliks.